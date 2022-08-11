Cuối ngày mai 12/8: 3 con giáp này vận trình trắc trở, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:35

Cuối ngày mai, tử vi dự đoán 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, bản mệnh gặp chuyện không vui.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Sáu 12/08/2022, Tuổi Dậu không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu ngày mai cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dậu cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Ngày mai, Mộc Thổ xung khắc dự báo xung đột trong mối quan hệ, tuổi Dậu được khuyên không nên tranh phần thắng thua trong các cuộc tranh luận. Con giáp này không cẩn thận sẽ dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp.

Cuối ngày mai 12/8: 3 con giáp này vận trình trắc trở, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu ngày mai cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra có chút trắc trở. Cơ hội kinh doanh bị hạn chế khá nhiều do sự thiếu quyết đoán, tầm nhìn còn hạn hẹp của người tuổi này. Đôi khi, để đạt được những mục tiêu lớn hơn thì nhất định phải hy sinh một thứ gì đó.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Tuổi Thìn đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé. 

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Tuổi Thìn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Cuối ngày mai 12/8: 3 con giáp này vận trình trắc trở, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Tuổi Thìn đang tiêu quá tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày phương Đông dự đoán rằng trong ngày mai Thứ Sáu 12/08/2022, Tuổi Tuất làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Tuất chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng Tuổi Tuất vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Ngoài ra, Mộc khí ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, con giáp này rất dễ nóng giận vì sức khỏe không được tốt, trong lòng thường cảm thấy bất an. Hôm nay chỉ phù hợp để bản mệnh nghỉ ngơi, đừng cố làm nhiều việc quá, dễ sai sót.

Cuối ngày mai 12/8: 3 con giáp này vận trình trắc trở, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Ngoài ra, Mộc khí ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, con giáp này rất dễ nóng giận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 11/8: Cát thần đoán mệnh 3 con giáp này vận trình tiến triển, cơ hội trúng số độc đắc, mau chóng giàu sang, sắm nhà mua xe, giàu sang nhất một vùng

Cuối ngày hôm nay 11/8: Cát thần đoán mệnh 3 con giáp này vận trình tiến triển, cơ hội trúng số độc đắc, mau chóng giàu sang, sắm nhà mua xe, giàu sang nhất một vùng

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp vận trình tiến triển, trúng số đổi đời, mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng