Cuối ngày mai 12/8: 3 con giáp này vận trình trắc trở, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Sáu 12/08/2022, Tuổi Dậu không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Ngày mai, Mộc Thổ xung khắc dự báo xung đột trong mối quan hệ, tuổi Dậu được khuyên không nên tranh phần thắng thua trong các cuộc tranh luận. Con giáp này không cẩn thận sẽ dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu ngày mai cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dậu cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu ngày mai cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra có chút trắc trở. Cơ hội kinh doanh bị hạn chế khá nhiều do sự thiếu quyết đoán, tầm nhìn còn hạn hẹp của người tuổi này. Đôi khi, để đạt được những mục tiêu lớn hơn thì nhất định phải hy sinh một thứ gì đó.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Tuổi Thìn đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Tuổi Thìn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì Tuổi Thìn đang tiêu quá tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày phương Đông dự đoán rằng trong ngày mai Thứ Sáu 12/08/2022, Tuổi Tuất làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Tuất chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng Tuổi Tuất vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Ngoài ra, Mộc khí ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, con giáp này rất dễ nóng giận vì sức khỏe không được tốt, trong lòng thường cảm thấy bất an. Hôm nay chỉ phù hợp để bản mệnh nghỉ ngơi, đừng cố làm nhiều việc quá, dễ sai sót.

Ngoài ra, Mộc khí ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, con giáp này rất dễ nóng giận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo