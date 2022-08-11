Đúng giờ Tý hôm nay 11/8: THIÊN TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình đỏ thắm, lộc kinh doanh thắm vượng, khách hàng vào nườm nượp, tài chính khấm khá, tiêu xài thả gia, giàu có nhất một vùng

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Năm 11/08/2022 hôm nay, Tuổi Mùi bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Mùi luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Bạn thấy đấy, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 11/08/2022, Tuổi Dậu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Dậu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tình cảm: Có tin vui trong tình cảm, bạn không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố nhân duyên của bạn.

Đường tài lộc của Tuổi Dậu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay. Có thể những mối đầu tư từ trước đó của bạn đã đến thời kỳ thu hoạch, bạn chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình.

Tài lộc: Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, sao may mắn chiếu rọi, điềm lành sắp tới, quý nhân phù trợ kéo đến, phúc khí cũng sẽ theo đó vào cửa.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và nửa kia luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tôn trọng lẫn nhau, tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi vấn đề, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì.

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo