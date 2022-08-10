Khuya ngày mai 11/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, vét hết phước lành thiên hạ, sung sướng hơn người, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 20:34

Đúng khuya ngày mai 11/8, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, vét sạch may mắn thiên hạ, vận trình thăng hoa, tình duyên thắm đượm.

Tuổi Tỵ

Tị Thân Lục Hợp mang lại sự hòa hợp và bình an cho con giáp tuổi Tị, nhờ thế mà bạn có thể thấu tỏ nhiều việc. Bạn dễ dàng nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác.

Thiên Tài sẽ truyền cảm hứng để tuổi Tị tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho bản thân. Nếu đang phân vân trước một dự án tiềm năng, bạn nên nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu và đưa ra quyết định trong tuần này. Đồng thời, bạn cũng sẽ có động lực tìm một nguồn thu nhập mới để hỗ trợ cho kế hoạch sắp tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của mình nhờ vào sự chân thành và dễ mến. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng trách để người khác lợi dụng tình cảm của mình. 

Khuya ngày mai 11/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, vét hết phước lành thiên hạ, sung sướng hơn người, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cảm thấy làm việc một mình sẽ hiệu quả hơn, tốt cho việc sáng tạo hơn khi có Thiên Ấn nâng đỡ. Thế nhưng nếu nhận được đề nghị giúp đỡ từ đồng nghiệp, bạn cũng đừng nên thẳng thừng từ chối.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khả quan. Những biểu hiện tốt trong quá trình làm việc giúp con giáp này có cơ hội tăng lương trong thời gian sắp tới.

Ngày mà tuổi Thân và một nửa của mình ý hợp tâm đầu trong mọi chuyện nhờ có sự che chở của Tam Hợp. Người độc thân cũng hứa hẹn tìm được người khác giới có cùng chí hướng để hai người dệt mộng đẹp.

Khuya ngày mai 11/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, vét hết phước lành thiên hạ, sung sướng hơn người, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 2
Ngày mà tuổi Thân và một nửa của mình ý hợp tâm đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện cho thấy làm việc nhóm là yếu tố quan trọng đối với bản mệnh, vì vậy, hãy cố gắng gạt bỏ cái tôi và lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Làm việc theo nhóm có thể giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn và những thiếu sót của bạn sẽ được các thành viên khác bù đắp.

Chính Ấn tương trợ cho vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu được thuận lợi. Đây cũng là lúc để điều chỉnh mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp dưới, quan hệ khách hàng. Nên chú ý nắm bắt những tin tức có lợi cho sự phát triển của bản thân trong môi trường làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của mình nhờ vào sự chân thành và dễ mến. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng trách để người khác lợi dụng tình cảm của mình. 

Khuya ngày mai 11/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, vét hết phước lành thiên hạ, sung sướng hơn người, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 3
Chính Ấn tương trợ cho vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 11/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, đường tình khả quan, vợ chồng êm ấm, gia đạo hài hòa.

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