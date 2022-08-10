Đúng 18h08p ngày mai 11/8: 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, đường tình khởi sắc, nhân duyên hài hòa

Tiếp nối Tử vi ngày 10/8/2022 của 12 con giáp, Chính Quan mang lại tin vui trong công việc cho tuổi Sửu, các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ những suy nghĩ kìm hãm bản thân, đã đến lúc bạn loại bỏ chúng mãi mãi.

Ngũ hành tương sinh mang lại thuận lợi cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Tâm trạng tốt, bạn hào hứng với những điều mới mẻ. Đây có thể là cơ hội để bạn ứng dụng các kỹ năng của mình vào một công việc mới đấy!

Tài lộc: Vận trình tài lộc được nâng cao. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp con giáp này có thêm động lực kiếm tiền cho mình.

Vận trình tài lộc được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Thìn thuận lợi đủ đường. Con giáp này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Bên cạnh đó, tinh thần hăng hái và thái độ làm việc cầu thị giúp cho bản mệnh có thêm sự ưu ái từ cấp trên.

Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa, đây là thời điểm nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia sau quãng thời gian bận rộn. Trong khi đó, người độc thân sẽ phát sinh tình cảm với đối tượng bạn không ngờ tới.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tinh thần vui tươi. Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình, không còn đi so sánh bản thân với người khác.

Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 11/8/2022, tuổi Tý luôn giữ tâm trạng lạc quan, tích cực dù ở trong bất cứ tình huống nào. Thậm chí, những khó khăn rắc rối xuất hiện hôm nay không hề làm con giáp này chùn bước hay chán nản. Ngược lại, càng khó khăn con giáp này lại càng thấy hăng hái hơn.

Bản mệnh hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình bởi đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Công sức bỏ ra bây giờ sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, tuổi Tý hãy duy trì trạng thái tốt này của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, đẹp đẽ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy tốt đẹp do cả hai lúc nào cũng nhường nhịn và bao dung lẫn nhau.

Bản mệnh hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo