Đúng 18h08p ngày mai 11/8: 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, đường tình khởi sắc, nhân duyên hài hòa

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 22:00

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08 ngày mai, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài khởi sắc, may mắn hanh thông, tình duyên nhiều tiến triển.

Tuổi Sửu

Tiếp nối Tử vi ngày 10/8/2022 của 12 con giáp, Chính Quan mang lại tin vui trong công việc cho tuổi Sửu, các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ những suy nghĩ kìm hãm bản thân, đã đến lúc bạn loại bỏ chúng mãi mãi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được nâng cao. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp con giáp này có thêm động lực kiếm tiền cho mình. 

Ngũ hành tương sinh mang lại thuận lợi cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Tâm trạng tốt, bạn hào hứng với những điều mới mẻ. Đây có thể là cơ hội để bạn ứng dụng các kỹ năng của mình vào một công việc mới đấy!

Đúng 18h08p ngày mai 11/8: 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, đường tình khởi sắc, nhân duyên hài hòa - Ảnh 1
Vận trình tài lộc được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Thìn thuận lợi đủ đường. Con giáp này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Bên cạnh đó, tinh thần hăng hái và thái độ làm việc cầu thị giúp cho bản mệnh có thêm sự ưu ái từ cấp trên. 

Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa, đây là thời điểm nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia sau quãng thời gian bận rộn. Trong khi đó, người độc thân sẽ phát sinh tình cảm với đối tượng bạn không ngờ tới.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tinh thần vui tươi. Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình, không còn đi so sánh bản thân với người khác.

Đúng 18h08p ngày mai 11/8: 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, đường tình khởi sắc, nhân duyên hài hòa - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 11/8/2022, tuổi Tý luôn giữ tâm trạng lạc quan, tích cực dù ở trong bất cứ tình huống nào. Thậm chí, những khó khăn rắc rối xuất hiện hôm nay không hề làm con giáp này chùn bước hay chán nản. Ngược lại, càng khó khăn con giáp này lại càng thấy hăng hái hơn.

Bản mệnh hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình bởi đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Công sức bỏ ra bây giờ sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, tuổi Tý hãy duy trì trạng thái tốt này của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, đẹp đẽ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy tốt đẹp do cả hai lúc nào cũng nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. 

Đúng 18h08p ngày mai 11/8: 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, đường tình khởi sắc, nhân duyên hài hòa - Ảnh 3
Bản mệnh hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 11/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, đường tình khả quan, vợ chồng êm ấm, gia đạo hài hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng