Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 11/8: TOP 3 con giáp phát tài phát lộc, cầu gì ước thấy, tài lộc dồi dào, của cải dư dôi, bản mệnh giàu sang phú quý, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay Thứ Năm 11/08/2022, Tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé.

Tử vi ngày 11/08/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Mão trong ngày Thứ Năm này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Năm 11/08/2022 này, Tuổi Tỵ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi về nhà, tình cảm ấm áp giữa các thành viên cũng khiến bạn thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt và tìm ra được động lực để tiếp tục cố gắng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp giúp người tuổi Mùi luôn giữ tâm trạng lạc quan, tích cực dù ở trong bất cứ tình huống nào. Thậm chí, những khó khăn rắc rối xuất hiện trong ngày hôm nay không hề làm bạn chùn bước hay chán nản. Ngược lại, càng khó khăn bạn lại càng thấy hăng hái hơn.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Công sức bạn bỏ ra bây giờ sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, hãy duy trì trạng thái tốt này của mình nhé.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Mùi luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo