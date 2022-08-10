Đúng ngày mai, 11/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, vận trình lên hương, tiền tài khởi sắc, may mắn tìm đến, bản mệnh không lo đói khổ, nửa đời sau chỉ toàn phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 21:22

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 11/8, 3 con giáp này trúng số đổi đời, vận trình lên hương, may mắn tìm đến, giàu lên trông thấy.

Tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp, đường tình duyên hanh thông, đào hoa nở rộ, tuổi Tuất nếu còn độc thân thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tình yêu thôi nào. Nhân duyên có thể đến bất cứ lúc nào. Bạn chỉ thể hiện con người thật của mình nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người khác phái.

Các cặp vợ chồng nên dành thêm thời gian để hâm nóng tình cảm, nếu không đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa dữ và khiến một trong hai dễ sa đà vào những cám dỗ khó từ chối. Tình cảm cần được vun trồng tưới tắm mỗi ngày như một mầm non để càng ngày càng lớn mạnh.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tuất được Thiên Tài trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông rộng mở, chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh phải tốn khá nhiều thời gian để bận rộn với chuyện kiếm tiền.

Đúng ngày mai, 11/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, vận trình lên hương, tiền tài khởi sắc, may mắn tìm đến, bản mệnh không lo đói khổ, nửa đời sau chỉ toàn phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Dần Tuất Bán Hợp, đường tình duyên hanh thông, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được Chính Tài nâng đỡ, tài vận của người tuổi Hợi trong ngày mai khá ổn định, hầu như không có bất cứ gánh nặng tài chính nào ở thời điểm này. Dù thu nhập vẫn đều đều như hàng tháng, nhưng bản mệnh khéo vun vén chi tiêu, lại biết tiết kiệm hợp lý nên cũng có được một khoản để phòng trừ những lúc khó khăn, kịp ứng phó với tình huống bất ngờ nảy sinh.

Công việc ngày này không có điều gì đáng lo ngại. Bạn vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có để giải quyết hầu hết thách thức. Tinh thần trách nhiệm và cống hiến hết mình của bản mệnh được cấp trên đánh giá rất cao.

Về tình cảm, những người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng tốt, có tiềm năng phát triển thành mối quan hệ thân thiết hơn.

Đúng ngày mai, 11/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, vận trình lên hương, tiền tài khởi sắc, may mắn tìm đến, bản mệnh không lo đói khổ, nửa đời sau chỉ toàn phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Về tình cảm, những người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón khá nhiều niềm vui trong ngày thứ 5 này, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nhiều cơ hội mở ra, con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ưng ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh.

Công việc được Chính Ấn nâng đỡ nên tinh thần làm việc lên cao, bạn không ngần ngại khó khăn mà luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, luôn đảm bảo công việc đạt mức tốt nhất có thể, bản mệnh nhận được nhiều sự tán thưởng từ cấp trên và đồng nghiệp.

Người tuổi Dậu đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình.

Đúng ngày mai, 11/8: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, vận trình lên hương, tiền tài khởi sắc, may mắn tìm đến, bản mệnh không lo đói khổ, nửa đời sau chỉ toàn phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Công việc được Chính Ấn nâng đỡ nên tinh thần làm việc lên cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Đúng giờ Tý ngày mai 11/8: 3 con giáp này được TAM HỘI chỉ lối, vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, công danh vụt sáng, đường tình nhiều tiến triển, độc thân tìm thấy nửa kia, gia đạo ấm êm, vợ chồng hạnh phúc

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 11/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, sự nghiệp lên hương, đường tình khả quan, vợ chồng êm ấm, gia đạo hài hòa.

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