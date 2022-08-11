Cuối ngày hôm nay 11/8: TOP 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện LỤC XUNG, họa rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tiền - tình bất ổn

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 13:25

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp chịu ảnh hưởng cục diện không tốt, họa rơi xuống đầu, vận trình bất ổn, tiền - tình trắc trở.

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Năm 11/08/2022, Tuổi Hợi cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường.

Có thể bản mệnh cho rằng những chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ tích tụ sẽ trở thành khuyết điểm vô cùng lớn nếu Tuổi Hợi không sớm phát hiện và khắc phục. Có thể những chi tiết đó đôi khi lại tạo nên sự khác biệt. Vì vậy hãy tỉ mỉ trong từng việc một để giảm thiểu tối đa vấn đề phát sinh.

Hỏa khắc Kim cho thấy có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ gia đình của bản mệnh. Vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Hai người nên hạ cái tôi của mình xuống và ngừng công kích đối phương, khiến tình cảm rạn vỡ.

Cuối ngày hôm nay 11/8: TOP 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện LỤC XUNG, họa rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tiền - tình bất ổn - Ảnh 1
Hỏa khắc Kim cho thấy có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ gia đình của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Năm 11/08/2022 này cho thấy, Tuổi Tuất cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Tuất nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Xem tử vi chính xác nhất Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Dù bận rộn đến mấy, có lẽ đôi bên vẫn cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, đừng để quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên lạnh nhạt và kẻ thứ ba chen chân.

Cuối ngày hôm nay 11/8: TOP 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện LỤC XUNG, họa rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tiền - tình bất ổn - Ảnh 2
Xem tử vi chính xác nhất Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày 11/08/2022, vận trình của Tuổi Ngọ không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Ngọ có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Ngọ có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Tài lộc: Đừng đánh đu với những khoản cho vay nặng lãi, điều này sẽ chỉ khiến lợi nhuận bị đảo lộn. Càng nợ nhiều, bạn sẽ càng không bao giờ trả được cũng không được quý nhân giúp đỡ.

Cuối ngày hôm nay 11/8: TOP 3 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện LỤC XUNG, họa rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tiền - tình bất ổn - Ảnh 3
Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Ngọ có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 11/8: THIÊN TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình đỏ thắm, lộc kinh doanh thắm vượng, khách hàng vào nườm nượp, tài chính khấm khá, tiêu xài thả gia, giàu có nhất một vùng

Đúng giờ Tý hôm nay 11/8: THIÊN TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình đỏ thắm, lộc kinh doanh thắm vượng, khách hàng vào nườm nượp, tài chính khấm khá, tiêu xài thả gia, giàu có nhất một vùng

Đúng giờ Tý hôm nay, thiên tài nâng đỡ 3 con giáp này vận trình đỏ thắm, lộc kinh doanh vượng sắc, tiêu xài thả ga, bản mệnh sung túc viên mãn.

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