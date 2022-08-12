Bước qua ngày hôm nay 12/8: TOP 3 con giáp công danh vụt sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cơ hội trong tay, nếu biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, may mắn vô biên

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 17:41

Bước qua ngày hôm nay 12/8, 3 con giáp công danh vụt sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản nhảy số, vận trình thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Tị có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc xán lạn. Do có công việc chính tốt đẹp mà nguồn thu nhập của người tuổi này khá rủng rỉnh, từ đó nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình. 

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Bước qua ngày hôm nay 12/8: TOP 3 con giáp công danh vụt sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cơ hội trong tay, nếu biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, may mắn vô biên - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho người khác. 

Tuổi Ngọ có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. 

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Bước qua ngày hôm nay 12/8: TOP 3 con giáp công danh vụt sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cơ hội trong tay, nếu biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, may mắn vô biên - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai Thứ Bảy 13/08/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên TuổiThân hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thân cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Bước qua ngày hôm nay 12/8: TOP 3 con giáp công danh vụt sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cơ hội trong tay, nếu biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, may mắn vô biên - Ảnh 3
Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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