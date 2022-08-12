Cuối ngày mai 13/8: 3 con giáp này vận trình gặp trở ngại, làm gì cũng khó hanh thông, tài chính nhiều bất ổn, bản mệnh có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 15:25

Cuối ngày mai 13/8, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, đào hoa xấu, tài chính hao hụt.

Tuổi Sửu

Kiếp Tài tác động, người tuổi Sửu dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào.

Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi, những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy nảy sinh mâu thuẫn do cả hai không chịu hạ cái tôi của mình khi giải quyết vấn đề. 

Cuối ngày mai 13/8: 3 con giáp này vận trình gặp trở ngại, làm gì cũng khó hanh thông, tài chính nhiều bất ổn, bản mệnh có chuyện không vui - Ảnh 1
Kiếp Tài tác động, người tuổi Sửu dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ khuyên người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Công việc quá bận rộn khiến bạn trở nên thờ ơ với những người luôn chờ đợi mình ở nhà và không nhận ra rằng tình cảm giữa các thành viên dần trở nên lạnh nhạt. 

Ở môi trường làm việc, bản mệnh khó được lòng người khác bởi cái tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể bạn sẽ tìm thấy những ý kiến hay đáng để học tập hoặc một hướng mới để giải quyết vấn đề.

Một vài hạng mục cũng không thể thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn. Hậu quả để lại dù không quá lớn nhưng lại khó giải quyết, khiến bản mệnh đau đầu, mệt mỏi. Sự việc không chỉ làm phiền bạn mà còn ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cấp trên nên bạn khá mất điểm.

Cuối ngày mai 13/8: 3 con giáp này vận trình gặp trở ngại, làm gì cũng khó hanh thông, tài chính nhiều bất ổn, bản mệnh có chuyện không vui - Ảnh 2
Một vài hạng mục cũng không thể thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ suy nghĩ tự cho rằng mình là người tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh của bản mệnh.  

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, chớ nên tham lam không muốn làm mà muốn hưởng.  

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Tuổi Thìn nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. 

Cuối ngày mai 13/8: 3 con giáp này vận trình gặp trở ngại, làm gì cũng khó hanh thông, tài chính nhiều bất ổn, bản mệnh có chuyện không vui - Ảnh 3
Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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