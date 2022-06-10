Đúng giờ Tý hôm nay 10/6: TOP 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên vượng sắc, bản mệnh tràn ngập niềm vui

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 15:25

Tử vi dự đoán đúng giờ tý hôm nay, những con giáp này gánh lộc về nhà, của cải um tùm, phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông, ấm êm.

Tuổi Dần

Những tác động tích cực cho người tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bạn có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Cẩn trọng: Con giáp này bị chính gia đình của mình gây sức ép.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Đúng giờ Tý hôm nay 10/6: TOP 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên vượng sắc, bản mệnh tràn ngập niềm vui - Ảnh 1
Những tác động tích cực cho người tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão bị ảnh hưởng tâm lý từ một số người lạ.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Đúng giờ Tý hôm nay 10/6: TOP 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên vượng sắc, bản mệnh tràn ngập niềm vui - Ảnh 2
Tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài. Thậm chí, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này.

Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn thấy đấy, chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Đúng giờ Tý hôm nay 10/6: TOP 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên vượng sắc, bản mệnh tràn ngập niềm vui - Ảnh 3
Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tháng 6 âm lịch: Những con giáp này cẩn thận kẻo xui rủi đủ đường, vận khí bất ổn, sự nghiệp ảm đạm, lời khuyên nên bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi quyết định

Tử vi tháng 6 âm lịch: Những con giáp này cẩn thận kẻo xui rủi đủ đường, vận khí bất ổn, sự nghiệp ảm đạm, lời khuyên nên bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi quyết định

Dự đoán vào tháng 6 âm lịch này, những con giáp sau đây cẩn thận xui rủi bám lấy, công danh tụt dốc, vận trình ảm đạm, tình duyên trúc trắc.

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