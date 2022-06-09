Tử vi tháng 6 âm lịch: Những con giáp này cẩn thận kẻo xui rủi đủ đường, vận khí bất ổn, sự nghiệp ảm đạm, lời khuyên nên bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi quyết định

Người tuổi Sửu không gặp quá nhiều điều như ý trong tháng 6/2022 âm này, song bạn chớ nên vì thế mà nản lòng. Bên cạnh những tác động xấu do hung tinh mang lại, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để trợ giúp cho bạn, cốt là bạn luôn cố gắng hết mình và nắm bắt được thời cơ.

Vận trình tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Bản mệnh tốn nhiều công sức để giải quyết sự cố nên chưa thể tập trung cho những kế hoạch phát triển của mình. Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ đem tới tác động tích cực cho bạn, cốt là bạn chăm chỉ làm ăn, tập trung vào nhiệm vụ của mình thì đến cuối tháng, bạn ắt nhận được khoản tiền kha khá.

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện Tương Hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn tốn công tốn sức giải quyết. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng vào lúc này thì mọi chuyện sẽ càng dễ lâm vào bế tắc, thậm chí kẻ xấu còn nhân cơ hội cướp đi công lao của bạn.

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện Tương Hại ngăn trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng tháng chính xác nói rằng, người tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và làm giàu, song đường tình duyên lại có những khởi sắc rõ rệt.

Dưới tác động của Mão Ngọ tương phá, công việc của bản mệnh chẳng thể tiến triển thuận lợi được như dự tính. Bạn thường phải đối diện với sự ganh đua, phá hoại của đồng nghiệp, khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng dễ xảy ra những lỗi sai không ngờ đến. Vì thế, hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm.

Chuyện làm ăn cũng khó có thể khởi sắc, đáng buồn hơn là nhiều người còn rơi vào cảnh hao tài tốn của do đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu hãm hại. Thời điểm này, bản mệnh cần bước những bước chậm rãi, cẩn thận nhưng vững vàng, tránh chạy theo xu thế hoặc ham kiếm tiền bất chính kẻo dễ vướng thị phi, thậm chí dính líu đến pháp luật.

Dưới tác động của Mão Ngọ tương phá, công việc của bản mệnh chẳng thể tiến triển thuận lợi được như dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 6 là thời điểm hung vận của người tuổi Ngọ lấn át cát vận, chủ yếu là do bạn phải chịu sự ảnh hưởng của cục diện Ngọ Ngọ tự hình. Dưới tác động của hung tinh, bạn thường xuyên buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, dẫn đến những suy nghĩ tự ti, bất mãn, phiền muộn…

Trên phương diện sự nghiệp, bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Chính vì thế, bạn thường xuyên dùng lời nói để khiêu khích người khác, thiếu kiên nhẫn khi lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp.

Trên phương diện tài lộc, bạn cũng khó nắm bắt được cơ hội làm giàu bởi bạn đã mất quá nhiều thời gian để tranh chấp với người khác, nếu không thì cũng là quá vội vã, đánh giá không đúng tình hình, tự lâm vào tình huống phải dùng tiền bạc để bù lỗ.

Trên phương diện tài lộc, bạn cũng khó nắm bắt được cơ hội làm giàu bởi bạn đã mất quá nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo