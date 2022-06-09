Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Xem tử vi ngày 9/6/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Tránh để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình, khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực. Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập. Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thương Quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần. Bản mệnh hãy chú ý tiết chế cảm xúc cá nhân, thận trọng trong các kế hoạch hợp tác và đầu tư. Giải quyết ổn thỏa các khoản nợ nần, nếu không bạn có thể vướng vào tranh chấp, kiện tụng.



Hình hại vô ơn khiến người tuổi Dần tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của những người được bạn giúp đỡ trước đây nhưng sẵn sàng phủ định và thậm chí họ còn tìm cách hãm hại bạn. Đã đến lúc bạn đánh giá lại mối quan hệ để biết ai nên tập trung, ai không nên gần gũi.



Hỏa - Mộc tương sinh cũng là lúc để bạn cải thiện tình hình tài chính, con đường sinh lợi rộng mở, nếu bạn khéo léo chuyển mình. Không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào những việc không cần thiết, điều này có thể gây rắc rối cho bạn.

Thương Quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nhắc nhở đây là tuần để con giáp tuổi Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân. Hãy bớt rong chơi đi để dành thời gian tập trung cho sự nghiệp bạn nhé.



Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể. Không phải ai cũng trung thực như bạn nghĩ.

Tình duyên: Tuổi Thìn không có chính kiến trong chuyện tình cảm nên bạn sẽ bị chính người trong gia đình mình định đoạt mọi chuyện.

Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo