Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 09:18

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này cẩn thận thị phi ập tới, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 9/6/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Tránh để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình, khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực. Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập. Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chớ để lộ rằng mình có tiền trong nhà kẻo bị kẻ gian rình rập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thương Quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần. Bản mệnh hãy chú ý tiết chế cảm xúc cá nhân, thận trọng trong các kế hoạch hợp tác và đầu tư. Giải quyết ổn thỏa các khoản nợ nần, nếu không bạn có thể vướng vào tranh chấp, kiện tụng. 

Hình hại vô ơn khiến người tuổi Dần tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của những người được bạn giúp đỡ trước đây nhưng sẵn sàng phủ định và thậm chí họ còn tìm cách hãm hại bạn. Đã đến lúc bạn đánh giá lại mối quan hệ để biết ai nên tập trung, ai không nên gần gũi.

Hỏa - Mộc tương sinh cũng là lúc để bạn cải thiện tình hình tài chính, con đường sinh lợi rộng mở, nếu bạn khéo léo chuyển mình. Không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào những việc không cần thiết, điều này có thể gây rắc rối cho bạn.

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an - Ảnh 2
Thương Quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nhắc nhở đây là tuần để con giáp tuổi Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân. Hãy bớt rong chơi đi để dành thời gian tập trung cho sự nghiệp bạn nhé.

Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể. Không phải ai cũng trung thực như bạn nghĩ.

Tình duyên: Tuổi Thìn không có chính kiến trong chuyện tình cảm nên bạn sẽ bị chính người trong gia đình mình định đoạt mọi chuyện.

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an - Ảnh 3
Sự thơ ngây khiến bạn dễ phải lãnh hậu quả, do đó cần giữ kín những bí mật của mình, đừng gặp ai cũng kể lể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 22 ngày tới: Những con giáp tràn ngập hỷ sự, tài lộc rơi trước ngõ, của cải chất như núi, gia đạo ấm êm, ngày sau cực kì an khang thịnh vượng

Tử vi 22 ngày tới: Những con giáp tràn ngập hỷ sự, tài lộc rơi trước ngõ, của cải chất như núi, gia đạo ấm êm, ngày sau cực kì an khang thịnh vượng

Tử vi dự đoán 22 ngày tới, hỷ sự ngập lối, con giáp này đón loạt tin vui, của cải chất đống, gia đạo êm ấm, vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10