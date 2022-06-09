Tử vi cuối tuần 12/6/2022: Những con giáp cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, sự nghiệp lao dốc, tình duyên bất ổn, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 11:35

Tử vi cuối tuần 12/6, những con giáp cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, tình duyên kém hanh thông, gia đạo bất an.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn sa sút hơn hẳn thường ngày. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này phải quay cuồng đối mặt với những chiêu trò tiểu nhân gây ra dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và lãnh đạo.

Ngoài ra, bản mệnh tinh thần bất ổn, hay suy nghĩ lung tung, thiếu tập trung trong công việc nên hiệu quả giảm sút. Những kế hoạch bạn đặt ra có dấu hiệu chững lại ở thời điểm này, khó hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ gây ra không ít bất lợi cho đường tiến thân của bạn trong tương lai, hãy cố gắng giải quyết vấn đề hiện tại càng sớm càng tốt nhé.

Về sức khỏe: Tuổi Thìn tỳ vị có vấn đề nên ăn uống không ngon miệng.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 10h

Tử vi cuối tuần 12/6/2022: Những con giáp cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, sự nghiệp lao dốc, tình duyên bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Thìn sa sút hơn hẳn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động. Công việc dễ xảy ra trục trặc, các kế hoạch có thể không tiến hành đúng theo dự định bản mệnh đã lập ra từ trước. Điều này khiến trạng thái tinh thần của những chú Ngựa trở nên bất ổn, buồn bực và dễ dàng nổi cáu.

Thiên Quan còn nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bạn, nhưng lại khuấy đảo mọi thứ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Về sức khỏe: Thủy khắc Hỏa hôm nay bạn dễ bị hắt hơi, sổ mũi.

Giờ tốt trong ngày: 9 - 11h

Tử vi cuối tuần 12/6/2022: Những con giáp cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, sự nghiệp lao dốc, tình duyên bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường tài lộc ngày cuối tuần của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa. Con giáp này có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và vội vàng mà không tìm kiểu kĩ thông tin, khiến cho chính mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Việc đầu tư không thể nóng vội, nếu không bạn sẽ dễ dàng thua lỗ mà thôi.

Dù là cuối tuần tức thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, song bởi vận trình của những chú Khỉ đang bị họa phá tài đe dọa nên bạn cần lưu ý không nên mua sắm hoang phí quá đà, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Đi ngoài đường nên cẩn thận đồ đạc tư trang kẻo bị kẻ xấu lợi dụng trộm cắp.

Về sức khỏe: Hôm nay tuổi Thân không nên đi cạnh khu vực hồ nước nhé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tử vi cuối tuần 12/6/2022: Những con giáp cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở, sự nghiệp lao dốc, tình duyên bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 3
Đường tài lộc ngày cuối tuần của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này cẩn thận thị phi ập tới, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở.

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