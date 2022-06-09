Tử vi tháng 6 âm lịch: TOP 3 con giáp vận trình nhiều khởi sắc, tài vận chuyển biến tích cực, thu nhập tăng đáng kể, nhân duyên thêm phần thắm đượm

Sang tháng 6/2022 âm lịch, vận trình của tuổi Mão có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình.

Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với người tuổi Tị, tháng 6/2022 âm lịch được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Mọi nút thắt đều được mở ra khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 6/2022 âm lịch, tử vi tháng của tuổi Ngọ dự báo con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể.

Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Tình duyên như ý nhờ Nhị Hợp Thái Tuế che chở. Người độc thân có thể đón những mối duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Những bạn đã gặp được một nửa của đời mình nên phải cố gắng vun vén mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau thật lâu.

Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo