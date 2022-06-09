Tử vi tháng 6 âm lịch: TOP 3 con giáp vận trình nhiều khởi sắc, tài vận chuyển biến tích cực, thu nhập tăng đáng kể, nhân duyên thêm phần thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 12:25

Tử vi tháng 6 âm lịch, những con giáp này vận trình tươi sáng, tài vận tích cực, thu nhập khấm khá, tình duyên theo đó mà tăng lên.

Tuổi Mão

Sang tháng 6/2022 âm lịch, vận trình của tuổi Mão có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình.

Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã.

Tử vi tháng 6 âm lịch: TOP 3 con giáp vận trình nhiều khởi sắc, tài vận chuyển biến tích cực, thu nhập tăng đáng kể, nhân duyên thêm phần thắm đượm - Ảnh 1
Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với người tuổi Tị, tháng 6/2022 âm lịch được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Mọi nút thắt đều được mở ra khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn.

Tử vi tháng 6 âm lịch: TOP 3 con giáp vận trình nhiều khởi sắc, tài vận chuyển biến tích cực, thu nhập tăng đáng kể, nhân duyên thêm phần thắm đượm - Ảnh 2
Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 6/2022 âm lịch, tử vi tháng của tuổi Ngọ dự báo con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể.

Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao. 

Tình duyên như ý nhờ Nhị Hợp Thái Tuế che chở. Người độc thân có thể đón những mối duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Những bạn đã gặp được một nửa của đời mình nên phải cố gắng vun vén mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau thật lâu.

Tử vi tháng 6 âm lịch: TOP 3 con giáp vận trình nhiều khởi sắc, tài vận chuyển biến tích cực, thu nhập tăng đáng kể, nhân duyên thêm phần thắm đượm - Ảnh 3
Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Sau 18h hôm nay 9/6: Những con giáp này cẩn thận thị phi bủa vây, vận xui ập tới, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiền hao của mất, gia đạo bất an

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này cẩn thận thị phi ập tới, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng khó khăn, trắc trở.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10