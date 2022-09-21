Đúng giờ Sửu ngày mai 22/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp có cơ hội thắng lớn, thu nhập 'khủng', kinh doanh vượng, vàng bạc không chất đâu cho hết, nửa đời sau sống trong giàu sang phú quý, nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 13:25

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/9, 3 con giáp này đánh đâu thắng đo, vận trình lên hương, thắng lớn, thu nhập 'khủng', kinh doanh vượng sắc.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước, là tín hiệu của sự thăng hoa và rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu với người mình thương yêu.

Thổ Kim tương sinh mang tới cơ hội để con giáp này có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Ai đang gặp khó khăn thì có thể thoát khỏi tình huống này khi được người hỗ trợ.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Tý có được sự tự tin cần thiết để giải quyết các khó khăn trước mắt. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp gián tiếp đem tới cho bản mệnh vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp có cơ hội thắng lớn, thu nhập 'khủng', kinh doanh vượng, vàng bạc không chất đâu cho hết, nửa đời sau sống trong giàu sang phú quý, nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Vận trình tình cảm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 22/9/2022, cát tinh hỗ trợ cho mọi việc tuổi Thìn tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho con giáp này cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại.

Trong ngày lục hợp, tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra vì ý kiến của con giáp này dễ nhận được sự đồng cảm, nhận được hưởng ứng. Bản mệnh chỉ cần giải thích vấn đề một cách đơn giản và rõ ràng mà thôi.

Thổ sinh Kim cũng giúp đường tình duyên của những chú Rồng b thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp có cơ hội thắng lớn, thu nhập 'khủng', kinh doanh vượng, vàng bạc không chất đâu cho hết, nửa đời sau sống trong giàu sang phú quý, nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Trong ngày lục hợp, tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra vì ý kiến của con giáp này dễ nhận được sự đồng cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 22/9/2022 ngày mai, tài tinh mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho tuổi Tỵ. Con giáp này không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bản mệnh đang được đền đáp.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong ngày mai cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.  

Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp có cơ hội thắng lớn, thu nhập 'khủng', kinh doanh vượng, vàng bạc không chất đâu cho hết, nửa đời sau sống trong giàu sang phú quý, nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN phù trợ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, may mắn hết phần thiên hạ, tiền tài ngập lối, tình duyên vượng sắc

Cuối ngày mai 22/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, QUÝ NHÂN phù trợ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, may mắn hết phần thiên hạ, tiền tài ngập lối, tình duyên vượng sắc

Cuối ngày mai, 22/9, 3 con giáp này hanh thông đủ đường nhờ quý nhân phù trợ, may mắn hơn người, tình - tiền viên mãn, sung túc thăng hoa.

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