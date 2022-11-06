Đúng 5h sáng 7/11/2022: Thiên Tử mở lộc đầu tuần, Thần Tài nhả vía làm ăn, 3 con giáp giàu sang ngất ngưỡng, vận tài kim quý, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn

Tuổi Thân bước vào 5h sáng 7/11 được Tài Thần cưng chiều hết mực, cho lợi nhuận tiền bạc về đổ xô lại được cho cả cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bậc tiền bối lão làng.

Với những người làm kinh doanh sẽ nhanh chóng mở rộng cơ sở, bạn sớm thu lại được lời lãi sau khoảng thời gian hàng hóa lẹt đẹt.

Nhân thời cơ ngàn năm có một này bạn hãy tìm cho mình một kế hoạch phát triển thuận đường, và xin sự trợ giúp từ họ bởi họ chính là những quý nhân mà Tài Thần gửi gắm đến cho bạn ngày 7/11 này.

Về phương diện tình cảm khởi khí khai lộc, người độc thân tìm được đối tượng muốn gửi gắm yêu thương. Với các cặp đôi có một cuộc hẹn để đời, nếu đã yêu nhau lâu dài bạn hoàn toàn có thể cầu hôn hoặc chấp nhận lời cầu hôn từ người ấy.

Con số may mắn: 6, 18

Màu sắc may mắn: cam, vàng

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho thấy, tuổi Dậu nhanh chóng vượt qua khó khăn đầu tuần để có thể gặt hái thành công lớn lao hơn vào khoảng thời gian sau đó. Với kinh nghiệm và đầu óc nhanh nhạy, bạn đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên. Thậm chí, bạn định hướng công việc cho cả tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy, thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, bạn, đặc biệt là người trẻ tuổi chớ nên ngại gian khó nhất thời. Việc thường xuyên học hỏi, công tác khiến bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Tiếc rằng phương diện tài lộc khởi sắc đáng kể vào 5h sáng 7/11. Những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền khích lệ. Có thể khoản tiền đó không đáng là bao, nhưng bạn hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng cho tương lai.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển đáng mừng khi lứa đôi ngày một xích lại gần nhau hơn. Trải qua một vài xích mích ở đầu tuần, bạn và người ấy lại càng thêm hiểu về nhau. Bạn sẵn sàng thay đổi bản thân mình để dung hòa với đối phương.

Con số may mắn: 2, 17

Màu sắc may mắn: hồng, đỏ

Tuổi Mão

Vào 5h sáng 7/11, vận mệnh của người tuổi Mão rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Con số may mắn: 8, 26

Màu sắc may mắn: nâu, be

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