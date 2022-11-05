Chính Tài xuất hiện ngày cuối tuần 6/11/2022: 3 con giáp đón lộc tưng bừng, buôn may bán đắt, tình duyên nở rộ, túi tiền rủng rỉnh, may mắn lên hương

Cuối tuần, vận đào hoa sáng rõ, tuổi Sửu có thể sẽ được nghe lời thổ lộ từ 1 người bạn về tình cảm họ dành cho bạn. Chính bạn sẽ là người quyết định mối quan hệ này sẽ đi tới đâu.

Vào ngày chủ nhật 6/11 mang đến cho tuổi Sửu cơ hội khám phá những tiềm năng mới. Có thể họ sẽ đến 1 vùng đất mới hoặc gặp các đối tác nước ngoài. Dù sao đây cũng là cơ hội mang bạn đến với 1 thế giới mới và cũng là lúc bạn có thể xem xét việc thay đổi nghề nghiệp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn.

Cũng nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bạn sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bằng vào nỗ lực của mình và cũng nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công.

Bản mệnh được trao cho cơ hội hóa nguy thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý nên mệnh chủ luôn giữ được một khoản tiền dư dả, không phải vay mượn ai.

Con số may mắn: 1, 17

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà ngày chủ nhật 6/11 này thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Con số may mắn: 9, 56

Màu sắc may mắn: lục, lam

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.