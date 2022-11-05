Thời thế huy hoàng: 3 tuổi "đếm tiền phủ phê", giàu ngất ngưỡng cuối tháng 10 Âm lịch, tay gom bạc tay ôm vàng

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 23:50

Vào cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này gặp thời gặp thế, thu bạc hốt vàng liên miên, niềm vui đến dồn dập.

Tuổi Mão 

Vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính, tuổi Mão dính vào không ít thị phi điên đảo, nợ nần đầm đìa khiến tinh thần loạn trí, đầu óc rối bời gần như không còn chút sức lực nào nữa. 

Nhưng bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi bước vào thời điểm vàng ngọc này, nhờ được Thiên Quan đưa đường dẫn lối bản mệnh trút đi được gánh nặng tiền bạc, lấy lại tinh thần vực dậy. 

Thời thế huy hoàng: 3 tuổi 'đếm tiền phủ phê', giàu ngất ngưỡng cuối tháng 10 Âm lịch, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn nhanh chóng tận dụng các mối quan hệ mà tìm ra cho mình cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm sự trợ giúp đến từ những người giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Đến đây, bạn hoàn toàn giành được tư thế chủ động trong các kế hoạch kinh doanh tiếp theo, tài lộc cũng từ đó mà đi lên.

Vào cuối tháng 10 âm lịch, đường tình duyên của bạn cũng đi vào khuôn khổ như trước đó, người ấy dường như đã thấu hiểu được nỗi vất vả của bạn mà động viên, san sẻ nhiều hơn là trách móc. 

Giờ tốt trong ngày : 15h - 17h

Con số may mắn : 8, 16

Tuổi Sửu

Vào cuối tháng 10 âm lịch được Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Dù vẫn có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Thời thế huy hoàng: 3 tuổi 'đếm tiền phủ phê', giàu ngất ngưỡng cuối tháng 10 Âm lịch, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Giờ tốt trong ngày : 10h - 12h

Con số may mắn : 7, 25

Tuổi Tý

Vào cuối tháng 10 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Thời thế huy hoàng: 3 tuổi 'đếm tiền phủ phê', giàu ngất ngưỡng cuối tháng 10 Âm lịch, tay gom bạc tay ôm vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Giờ tốt trong ngày : 20h - 21h

Con số may mắn : 19, 26

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát

Bước qua tuần mới, những con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui, tiền tài, của cải cũng có nhiều dấu hiệu tích cực hơn hẳn.

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