Ngọc Hoàng cho lộc, Thần Tài ghé thăm vào cuối tuần này: 3 con giáp tình - tiền - danh đều viên mãn, tài chính thăng hạng, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 20:45

Tử vi tiên tri dự báo, vào cuối tuần này lộc đổ đầy nhà 3 con giáp sau đây. May mắn cập bến giúp bạn làm ăn càng thêm phát đạt, kiếm tiền nhanh như chớp.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những người thẳng thắn, chất phác, khiêm tốn, trong sáng lương thiện, phân biệt rõ phải trái trắng đen, phán xét công minh. Đặc biệt rất hào hiệp trượng nghĩa, thường hay giúp đỡ bạn bè mà không cần báo đáp.

Ngọc Hoàng cho lộc, Thần Tài ghé thăm vào cuối tuần này: 3 con giáp tình - tiền - danh đều viên mãn, tài chính thăng hạng, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để đạt đến mục tiêu, nhìn nhận cuộc đời một cách lí trí. Quan điểm vững vàng không dễ bị dao động bởi những người xung quanh. Luôn có khát vọng không chấp nhận chịu thua trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi lại quá tự trọng, dễ bị tổn thương về mặt tinh thần, vướng họa thị phi mà không hề hay biết.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ vốn mang mệnh phú quý nên trước sau gì họ cũng sẽ tận hưởng cuộc sống viên mãn. Vào cuối tuần này, những người tuổi Ngọ sẽ tự mình đứng lên sau những vấp ngã và tự tạo dựng sự giàu có cho riêng mình. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, từ giai đoạn này trở đi, họ thường công thành danh toại, sự nghiệp không những thăng hoa mà đời sống vật chất và tinh thần ngày càng viên mãn.

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực bạn chưa hề tiếp xúc.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng, đừng biến mình thành người thích thể hiện, “múa rìu qua mắt thợ”.

Ngọc Hoàng cho lộc, Thần Tài ghé thăm vào cuối tuần này: 3 con giáp tình - tiền - danh đều viên mãn, tài chính thăng hạng, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy nhé. 

Tuổi Tuất

Tử vi vào cuối tuần này Thổ sinh Kim, người tuổi Tuất với tính cách chân thành dễ ghi điểm trong mắt người khác giới. Nếu có ai đó chủ động tiếp cận bạn, bạn nên thoải mái hơn để bắt chuyện với đối phương. Rất có thể thông qua quá trình trò chuyện, bạn sẽ nhận ra hai người phù hợp thế nào.

Ngọc Hoàng cho lộc, Thần Tài ghé thăm vào cuối tuần này: 3 con giáp tình - tiền - danh đều viên mãn, tài chính thăng hạng, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau, chính vì vậy mà khi một trong hai người mắc lỗi, chẳng có ai là xét nét, đay nghiến cả. Hai người biết đặt mình vào vị trí của đối phương để biết vì sao đối phương lại đưa ra những lựa chọn như vậy.

Thiên Ấn phù trợ, bạn nắm bắt được lợi thế của mình trong công việc và có thể dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trước Tết Quý Mão 2023, Thần Tài mở lối cho 3 con giáp làm giàu cực nhanh, vinh hoa phú quý ngập tràn, tài lộc thênh thang, tài chính vững vàng

Trước Tết Quý Mão 2023, Thần Tài mở lối cho 3 con giáp làm giàu cực nhanh, vinh hoa phú quý ngập tràn, tài lộc thênh thang, tài chính vững vàng

Tử vi dự báo trước Tết 2023, những con giáp này sẽ làm ăn ngày một phát triển, thời cơ đến làm giàu vượt bậc, thu tiền mỏi tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn