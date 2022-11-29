Đắc lộc sai tài cuối năm Nhâm Dần: 3 con giáp "lọt hố vàng" THẦN TÀI, may mắn bủa vây, vận may đỏ rực, làm 1 thu 10, tiền nhiều đêm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 14:25

Không lâu nữa sẽ đến cuối năm 2022, đây cũng là thời cơ thịnh vượng của những con giáp may mắn chuẩn bị hân hoan nhận tiền, lộc vô vàn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Vào cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Đồng thời, tới cuối năm 2022, tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn cuối năm 2022 gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo cuối năm 2022, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể.

Mùa đông đến có nghĩa là những ngày tốt đẹp của con giáp tuổi Mùi sẽ không còn quá xa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi

Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi

Tử vi cho thấy từ 12h ngày 29/11, những con giáp sau với tính cách nhân đức hiền hòa nên được ơn Trên trao phước, có lộc có duyên.

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