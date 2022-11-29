Khởi lộc đầu tuần, thứ Ba hoan hỷ: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, tổ tiên nâng bước, buôn bán thuận lợi, kinh doanh đại phát, may mắn bùng nổ, tiền bạc tràn rương

Người tuổi Ngọ phóng khoáng, nhiệt tình, tính cách hướng ngoại điển hình, dễ kết bạn, thích hoạt bát, hài hước, nói nhiều nên rất dễ mến và thu hút sự chú ý của mọi người trong các dịp khác nhau, quan hệ giữa người khác phái cũng rất tốt, có nhiều đào hoa.

Vào hôm nay thứ Ba 29/11, vận trình tổng thể của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rõ rệt, sự nghiệp khởi sắc, được cấp trên coi trọng trong công việc, người tuổi Ngọ cũng gặp vận đào hoa tốt và tìm được nửa kia của đời mình. Đó là tình yêu đích thực và sự nghiệp bội thu, người tuổi Ngọ may mắn đến mức đáng ghen tị.

Ngoài ra, khi con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, bản thân có thể kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tóm lại, chỉ cần người tuổi Ngọ nắm bắt được cơ hội, sẽ kịp thời có thêm dư địa phát triển.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chăm chút cuộc sống của bản thân rất tỉ mỉ. Đồng thời họ cũng là người rất chu đáo, có con mắt quan sát tinh tế đến từng chi tiết.

Con giáp này không bao giờ để mỗi ngày của mình bị lãng phí. Họ không ngại bận rộn mà luôn nỗ lực, cháy sáng hết mình trong phần lớn thời gian của họ.

Có thể nói, người tuổi Mão rất linh hoạt, họ cũng có bản lĩnh, năng lực làm việc nên không dễ bị vấp váp, trắc trở.

Vào hôm nay thứ Ba 29/11, tình hình công việc của con giáp tuổi Mão sẽ dần được cải thiện, việc làm ăn phát tài phát lộc.

Qua mùa đông, vận trình của họ ngày càng ổn định, có cơ hội phát huy hết tài năng của mình và sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được sao Thiên Đức chiếu rọi nên được quý nhân hỗ trợ trong tuần mới. Đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa khi bản mệnh dễ dàng phát huy năng lực của bản thân và được cấp trên chú ý.



Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan. Nếu như thời gian trước, tuổi Thân khá chật vật khi phải cân đo đong đếm thì hiện tại dư dả, có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai. Bạn có các nguồn thu nhập khá giả, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực.

Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng. Dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân. Bạn có thể suy tính đến việc tung những mặt hàng mới ra ngoài thị trường, tranh thủ lợi thế dẫn đầu.

Đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.