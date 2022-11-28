Ngọc Hoàng ghi danh, Thần Tài trao phước giữa tháng 11 âm lịch: 3 con giáp này giàu sang chạm đỉnh, may mắn ngút ngàn, làm ăn vượng phát, phúc lộc thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão thuộc tuýp người có sức chịu đựng cao trong năm nay. Họ kiếm tiền nhanh, phát triển ổn định, tràn đầy dũng khí đối mặt với khó khăn, thử thách nên có khả năng leo lên vị trí cao trong công việc.

Vào giữa tháng 11 âm lịch, công việc làm ăn của gia đình người tuổi Mão có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng an vui hạnh phúc, tài lộc hanh thông.

Con giáp tuổi Mão khá kiên định, làm ăn có đạo đức nên càng phát triển càng tiến xa. Vào giữa tháng 11 âm lịch, họ gặp nhiều may mắn, cuối năm không lo cơm ăn, áo mặc, đón cái Tết sung túc, đủ đầy.

Tuổi Dậu

Có thể thời điểm đầu tháng 11 âm lịch không phải là lúc người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, nhưng một khi đến giữa tháng 11 âm lịch, thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương, bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Tam Hội trợ lực, tuổi Dần làm gì cũng tiến triển thuận lợi, làm đâu thắng đó. Chính ngày này bạn cũng đưa ra được những ý kiến táo bạo đóng góp cho tập thể.

Phương diện tài lộc lại càng khả quan, trong tay có nguồn thu nhập ổn định mà bạn chẳng cần lo lắng gì cho chi tiêu.

Thế nhưng tình cảm lại không được như mong muốn, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gia tăng nghêm trọng; lúc này nên hạ cái tôi của mình xuống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.