Tuần cuối tháng 11 dương lịch may mắn ngập tràn: 3 con giáp tay ôm vàng, tay gom bạc, hỷ sự hanh thông, công danh rực rỡ, sự nghiệp vút bay

Vào tuần cuối của tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Chẳng những vậy, bạn còn dễ gặp quý nhân trợ lực, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn.

Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành.

Về tài chính, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để tiến hành kế hoạch đề ra từ trước đó.

Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này.

Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng.

Đặc biệt, con giáp này còn tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân.

Về tình cảm, đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Quan trọng là cả hai đã có đủ sự thấu hiểu và sẵn sàng cho cuộc sống tương lai.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, mọi chi tiêu vượt quá sức chi trả mà bản mệnh lâm vào trạng thái suy sụp, nợ nần khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hung tinh chiếu mệnh khiến bạn va vấp vào những chuyện không đâu vào đâu, thở thôi cũng mất tiền, tệ hơn là mất tiền oan hay bị mất tiền do sự bất cẩn nào đó.

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm đến tuyệt vọng nhưng may sao con giáp này vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo để hiên ngang bước qua.

Vào tuần cuối của tháng 11 dương lịch, tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Vào tuần cuối của tháng 11 dương lịch, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.