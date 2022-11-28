Đúng 10h ngày thứ Hai 28/11/2022: Bà Chúa kho mở phát vàng, 3 con giáp giàu to trúng lớn, sung sướng vô bờ, làm ăn đại vượng, may mắn ngất ngây

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Vào đúng 10h ngày 28/11, Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn khá tích cực và rộng lượng. Khi giao tiếp, đối xử, người khác sẽ không bao giờ nhìn ra khía cạnh keo kiệt và bủn xỉn của họ.

Con giáp này là những người đáng tin cậy và có trái tim ấm áp, tài năng tỏa sảng. Họ liên tục thể hiện những ưu điểm đáng ngưỡng mộ của mình, được mọi người đón nhận và đánh giá cao.

Vào đúng 10h ngày 28/11, con giáp tuổi Tý thăng tiến không ngừng, quý nhân lần lượt xuất hiện và giành cho họ trợ giúp quý báu.

Điều này cũng khiến áp lực đối với họ giảm đi rất nhiều, sự nghiệp ngày càng tốt hơn, mức thu nhập của người tuổi Tý được cải thiện. Trong tương lai, họ sẽ không còn gặp khó khăn, áp lực nữa.

Tuổi Sửu

Quý nhân xuất hiện kịp thời sẽ chỉ điểm để người tuổi Sửu nhận ra vấn đề của bản thân, nhờ vậy, bạn khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ.

Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian bản mệnh có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bạn sẽ có được bàn đạp vững chắc cho tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.