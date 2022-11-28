Đúng 5h sáng thứ Hai 28/11/2022: Ngọc Hoàng chiếu mệnh, Thần Tài trơ hước, 3 tuổi trúng độc đắc lớn, ôm bạc gom vàng, sự nghiệp bay cao, lộc phủ kín nhà, phú quý tràn ngập

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 00:40

Bước vào 5h sáng 28/11, những con giáp sau đón nhận hỷ sự hanh thông vô cùng, tài lộc đạt đến đỉnh điểm.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão có khả năng chứng tỏ năng lực và tạo ra bước đột phá khiến người khác phải ngưỡng mộ, lại thêm được cát tinh che chở nên bản mệnh lại càng vững vàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Đúng 5h sáng thứ Hai 28/11/2022: Ngọc Hoàng chiếu mệnh, Thần Tài trơ hước, 3 tuổi trúng độc đắc lớn, ôm bạc gom vàng, sự nghiệp bay cao, lộc phủ kín nhà, phú quý tràn ngập - Ảnh 1

Những thành tích ấy nhanh chóng được cấp trên ghi nhận và âm thầm tạo cho bạn cơ hội mới thể hiện bản thân trước khi cất nhắc bạn lên vị trí mới. 

Tài lộc vượng phát khi nguồn thu nhập tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh gặp thời buôn may bán đắt. 

Tin vui còn đến với con giáp này cả trong chuyện tình cảm, dù đã có đôi hay còn độc thân thì bản mệnh cũng có những niềm vui rất đáng chúc mừng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Đúng 5h sáng thứ Hai 28/11/2022: Ngọc Hoàng chiếu mệnh, Thần Tài trơ hước, 3 tuổi trúng độc đắc lớn, ôm bạc gom vàng, sự nghiệp bay cao, lộc phủ kín nhà, phú quý tràn ngập - Ảnh 2

Bước vào 5h sáng 28/11, Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn khá tích cực và rộng lượng. Khi giao tiếp, đối xử, người khác sẽ không bao giờ nhìn ra khía cạnh keo kiệt và bủn xỉn của họ.

Con giáp này là những người đáng tin cậy và có trái tim ấm áp, tài năng tỏa sảng. Họ liên tục thể hiện những ưu điểm đáng ngưỡng mộ của mình, được mọi người đón nhận và đánh giá cao.

Đúng 5h sáng thứ Hai 28/11/2022: Ngọc Hoàng chiếu mệnh, Thần Tài trơ hước, 3 tuổi trúng độc đắc lớn, ôm bạc gom vàng, sự nghiệp bay cao, lộc phủ kín nhà, phú quý tràn ngập - Ảnh 3

Bước vào 5h sáng 28/11, con giáp tuổi Tý thăng tiến không ngừng, quý nhân lần lượt xuất hiện và giành cho họ trợ giúp quý báu.

Điều này cũng khiến áp lực đối với họ giảm đi rất nhiều, sự nghiệp ngày càng tốt hơn, mức thu nhập của người tuổi Tý được cải thiện. Trong tương lai, họ sẽ không còn gặp khó khăn, áp lực nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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