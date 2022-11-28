2 ngày cuối tháng 11 dương lịch đỏ như son (28, 29, 30/11) vạn sự như ý: 3 tuổi hốt lộc luôn tay, tiền vào túi ầm ầm, THÀN TÀI bọc bọc làm ăn lớn

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Vào 3 ngày cuối tháng 11 dương lịch (28, 29, 30/11), Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, mọi chi tiêu vượt quá sức chi trả mà bản mệnh lâm vào trạng thái suy sụp, nợ nần khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hung tinh chiếu mệnh khiến bạn va vấp vào những chuyện không đâu vào đâu, thở thôi cũng mất tiền, tệ hơn là mất tiền oan hay bị mất tiền do sự bất cẩn nào đó.

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm đến tuyệt vọng nhưng may sao con giáp này vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo để hiên ngang bước qua.

Cụ thể vào 3 ngày cuối tháng 11 dương lịch (28, 29, 30/11), tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân.

Tuổi Hợi

Bạn thuộc con giáp Lợn có chỉ số thông minh rất cao, đầu óc linh hoạt, đặc biệt tiết kiệm, rất thực dụng, rất độc thân trong tình yêu, rất cố chấp và không bao giờ thay đổi ý kiến một cách dễ dàng.

Vào 3 ngày cuối tháng 11 dương lịch (28, 29, 30/11), phúc khí sẽ đến trong tay, tích cực vượng phát, cuộc sống bước sang giai đoạn mới hạnh phúc, giàu sang tốt đẹp, không ngừng đổi mới và tư duy nhiều hơn, năng lực được nâng cao, sau này thăng chức, tăng lương dễ được đ.ánh giá cao, nữ thuộc con giáp này vượng phu ích tử, thông minh hơn người, bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền trong tương lai, vận may cũng ập đến, có thể nói là tình duyên và sự nghiệp đều vượng phát.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.