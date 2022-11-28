Thứ Hai phất lộc, thứ Ba sang giàu: 3 con giáp đón đầu tuần rực rỡ, tiền bạc như ý, trăm sự lành, vạn điều may mắn

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 15:35

Đầu tuần mang nhiều khởi sắc giúp sức 3 con giáp sau làm giàu nhanh chóng, mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Họ nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Thứ Hai phất lộc, thứ Ba sang giàu: 3 con giáp đón đầu tuần rực rỡ, tiền bạc như ý, trăm sự lành, vạn điều may mắn - Ảnh 1

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Bước sang đầu tuần, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn trong đầu tuần , vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Thứ Hai phất lộc, thứ Ba sang giàu: 3 con giáp đón đầu tuần rực rỡ, tiền bạc như ý, trăm sự lành, vạn điều may mắn - Ảnh 2

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện.

Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Rắn khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm đầu tuần có chiều hướng đi lên.

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Thứ Hai phất lộc, thứ Ba sang giàu: 3 con giáp đón đầu tuần rực rỡ, tiền bạc như ý, trăm sự lành, vạn điều may mắn - Ảnh 3

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên.

Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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