Đầu tuần lộc lá hân hoan, thứ Hai vàng chất núi: 3 con giáp vượng vận làm ăn, khai thông tiền tài, hạnh phúc vô biên, tiền ầm ầm về túi

Quý nhân đem tới sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân.

Về tài chính, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu... hậu hĩnh.

Vào thứ Hai 28/11 rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng tới tấp không chỉ giúp bạn kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác.

Về tình duyên, người tuổi Mão độc thân chủ động nắm bắt cơ hội, chịu mở lòng mình thì có thể thúc đẩy nhân duyên, không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn hiện tại.

Với các cặp đôi đang yêu hay vợ chồng, tình cảm giữa hai bạn ngày càng hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, đôi bên có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc. Thậm chí, một số cặp vợ chồng mong con có thể đón tin vui.

Tuổi Thìn

Bạn thuộc con giáp rồng thông minh, lanh lợi, chỉ số thông minh phi thường, có sao đào hoa chiếu mệnh, tình duyên suôn sẻ, thích giúp đỡ người khác.

Vào thứ Hai 28/11, con giáp rồng phúc khí, tai họa không thị phi, công danh suôn sẻ, sự nghiệp phát đạt, nắm bắt mọi cơ hội, tận dụng vận may để lật ngược tình thế.

Hãy chúc phúc cho những người bạn thuộc con giáp này, nếu bạn có thể giao tiếp với bạn bè nhiều hơn và tránh những suy nghĩ cáu kỉnh, bạn sẽ rất may mắn được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết nắm bắt một chút là sẽ phát triển được cơ đồ sự nghiệp cho bản thân.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tạm biệt khó khăn, đón chào may mắn vào thứ Hai 28/11, đây là khoảng thời gian Dậu được sống là chính mình, được thực hiện và theo đuổi đam mê.

Với những ai kinh doanh online hay kinh doanh trực tiếp đều đón nhận nguồn hàng tốt, nguồn khách hàng tiềm năng tiếp cận với mặt hàng, dịch vụ bên mình mà tạo ra lãi to.

Với những người làm ăn thông thường gặp quý nhân che chở, khó khăn cũng biến thành cơ hội thể hiện năng lực, chứng minh sức mạnh bản thân.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.