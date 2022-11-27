Thần Tài báo mộng vàng, Cát tiên chờ trước cửa: 3 tuổi tiễn sạch xui xẻo, đón chào may mắn, tài lộc nở hoa, tiền vàng vượng sắc nhất tháng 11 âm lịch

Bởi lẽ bạn nhìn ai làm gì cũng cảm thấy không hài lòng, mọi sự còn đang thiếu sót mà buông lời trách móc, đánh giá đồng nghiệp, bạn bè. Thậm chí có một số người còn ôm đồm công việc về tay mình làm vì sợ người khác làm không nổi.

Tuổi Ngọ được trời phú cho sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng lâu ngày sự tỉ mỉ ấy lại vô hình trở thành sự cầu toàn quá đáng dẫn đến khó được lòng mọi người xung quanh.

Quá nhiều việc dồn dập đến một lúc nên tuổi Ngọ vướng phải sự mệt mỏi, cuống quýt, có những khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực lại chẳng thể giãi bày với ai.

Tháng 11 âm lịch, được Tỷ Kiên soi sáng mà con giáp này suy nghĩ thông suốt, chia sẻ công việc với mọi người, chứng tỏ năng lực làm việc đội nhóm thu về thành công vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn giỏi kiếm tiền. Dù sinh ra trong hoàn cảnh giàu sang hay nghèo khó, con giáp này luôn chăm chỉ làm việc, không để mình rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn.

Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình để gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội chưa đến khiến bản mệnh chưa thể đạt kết quả như mong muốn. Tuổi Thân đôi khi vẫn phải đối mặt với nhiều phiền phức khó giải quyết. Rất may, khi gặp khó khăn, bản mệnh luôn có quý nhân sẵn sàng trợ giúp.

Tử vi dự báo rằng, tháng 11 âm lịch, con giáp này sẽ đón vận may liên tiếp, có cơ hội làm giàu. Chỉ cần bản mệnh giữ tinh thần lạc quan và luôn kiên trì thì phần thắng sẽ nắm chắc trong tay.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chăm chút cuộc sống của bản thân rất tỉ mỉ. Đồng thời họ cũng là người rất chu đáo, có con mắt quan sát tinh tế đến từng chi tiết.

Con giáp này không bao giờ để mỗi ngày của mình bị lãng phí. Họ không ngại bận rộn mà luôn nỗ lực, cháy sáng hết mình trong phần lớn thời gian của họ.

Có thể nói, người tuổi Mão rất linh hoạt, họ cũng có bản lĩnh, năng lực làm việc nên không dễ bị vấp váp, trắc trở.

Bước sang tháng 11 Âm lịch, tình hình công việc của con giáp tuổi Mão sẽ dần được cải thiện, việc làm ăn phát tài phát lộc.

Qua mùa đông, vận trình của họ ngày càng ổn định, có cơ hội phát huy hết tài năng của mình và sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.