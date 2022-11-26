Cuối năm kết lộc, sang năm giàu sang: 3 tuổi ơn trên "bảo bọc", cuối năm 2022 lộc quý vào nhà, kim tiền rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, đầu năm 2023 toàn gia đại phúc

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Có thể nói vào cuối năm nay rất thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Tử vi cuối năm nay cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, con đường vận mệnh của tuổi Ngọ rất tốt, phát tài phát lộc. Trời sinh tuổi Ngọ vốn ý chí hơn người, không nề khó khăn mà vững vàng bước tiến, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt nhìn đời tinh tường.

Họ không phải là người luôn dành thời gian cho công việc, cũng không gắn mình liền với bận rộn nhưng một khi con giáp này đã muốn thì mọi việc đều trở nên dễ dàng dưới bàn tay họ.

Vào cuối năm nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi Ngọ khi được vạn ngôi sao Cát tinh chở che mang đến may mắn ngập tràn, hứa hẹn thu nhập tăng khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt.

Tình cảm cũng không kém phần hạnh phúc, đây là khoảng thời gian tốt đẹp để tuổi Ngọ tiến hành tổ chức hôn lễ sau quá trình tìm hiểu đã lâu.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.