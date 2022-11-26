Từ 26/11 đến 30/11 nhận lộc vô vàn: 3 con giáp có Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố, lam gì cũng thuận lợi, cơ ngơi rực rỡ, tiền đồ sáng láng, bạc vàng cả kho

Từ 26/11 đến 30/11, Tý được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Bản mệnh đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Tý chăm chỉ, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên của Tý tốt đẹp, chuyện yêu đường ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi Tý đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì Tý vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý mến.

Nhờ Thực Thần độ mệnh nên tài lộc may mắn. Thời gian này lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu Tý giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Từ 26/11 đến 30/11, Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Ngọ

Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn từ 26/11 đến 30/11 đó chính là tuổi Ngọ. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Từ 26/11 đến 30/11, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên “bán hợp hỏa cục”, tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là “quan ấn tương sinh”.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

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