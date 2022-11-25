Khởi phát toàn tài từ đầu tháng 12 dương lịch: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, phất lên phơi phới, tiền tài vượt trội, may mắn bủa vây

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Cũng có thể, con giáp phát tài vào đầu tháng 12 sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tài lộc sẽ tăng cao vào đầu tháng 12, có xu hướng chống lại áp lực yếu ớt, bạn có thể vận động cơ bắp trong công việc, có khả năng nhận được tiền thưởng vào đầu tháng 12.

Sẽ có quý nhân mang đến nguồn tài chính cho bạn, hãy nhớ nắm bắt cơ hội lợi dụng các mối quan hệ của mình để kiếm tiền, khoản đầu tư trước đó cũng sẽ cho thấy một số lợi ích vào cuối tháng này, điều này sẽ thúc đẩy sự tự tin của bạn.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên đầu tư thận trọng, trước khi quyết định nên hỏi thêm ý kiến của những người xung quanh thì càng tốt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Vào đầu tháng 12 Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.