Cuối tuần sang quý: 3 tuổi bước chân trái va hố vàng, bước chân phải chạm kho bạc, giàu có nứt vách, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đạt đỉnh

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn.

Là con giáp may mắn cuối tuần này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Cuối tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn.

Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Ảnh minh họa: Internet

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy Vào cuối tuần này,. Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Tuổi Thân

Với tính cách dễ thích nghi, nhanh nhẹn của mình, những người thuộc tuổi Thân thường tiến hành công việc khá suôn sẻ. Tuy nhiên trong thời gian vào cuối tuần này, họ càng làm càng vấp phải khó khăn, trở ngại. Chính vì thế tinh thần xuống dốc và áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Để tránh vấp phải sai lầm liên tiếp và thất bại toàn bộ, người tuổi Thân cần dành thời gian xem xét lại quá trình làm việc của mình để tìm ra lỗi sai và cách xử lý khôn khéo.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ cần học cách mở rộng các mối quan hệ làm ăn, người tuổi Thân cần lưu ý cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày trong những ngày tới đây. Chỉ cần một lời nói không suy nghĩ thôi cũng có thể khiến người tuổi Thân làm mất lòng người khác hoặc gây thù chuốc oán với đối thủ và gây cản trở cho công việc tương lai.

Tuy nhiên dù có “bận lòng” với việc làm ăn đến đâu thì bạn cũng nên chú ý đến mối quan hệ tình cảm của bản thân, không được xao nhãng, bỏ bê để tránh làm đối phương tủi thân, buồn bực.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.