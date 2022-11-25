Từ 21h ngày 25/11/2022: Bồ Tác gọi tên, Thần Tài trao phước, 3 tuổi đắc phúc đắc lộc, thành công làm giàu, tiền bạc như ý, tình duyên rực rõ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 19:45

Tử vi cho thấy từ 21h ngày 25/11 này, những con giáp sau hân hoan đón nhận vô vàn niềm vui, làm gì cũng trăm trận trăm thắng.

Tuổi Dậu

Do chịu ảnh hưởng lớn từ Tương Hại mà công việc của người tuổi Dậu dễ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ 21h ngày 25/11. Công việc của họ sẽ gặp nhiều trở ngại, hầu hết các kế hoạch sẽ không đạt được mong muốn ban đầu. Bên cạnh đó, đây cũng là thời gian khiến cái tôi cá nhân của người tuổi Dậu “phát triển vượt bậc”, không chỉ khiến họ trở nên kiêu căng, cao ngạo mà còn dễ làm mất lòng mọi người xung quanh.

Từ 21h ngày 25/11/2022: Bồ Tác gọi tên, Thần Tài trao phước, 3 tuổi đắc phúc đắc lộc, thành công làm giàu, tiền bạc như ý, tình duyên rực rõ - Ảnh 1

Tài chính của người tuổi Dậu cũng không hề khá khẩm hơn trong thời gian này. Vì tài lộc không ổn định nên họ dễ bị mất tiền một cách không đáng, dễ bị kẻ xấu lừa đảo và thất thoát tiền bạc. Đây cũng là thời điểm mà con giáp này cần tập trung làm việc hơn, không nên ôm đồm quá nhiều thứ mà cần cân nhắc việc quan trọng hơn làm trước. Đặc biệt, người tuổi Dậu không nên đầu tư vào những dự án quá lớn trong 3 ngày tới mà tập trung phát triển từ những thứ nhỏ nhất.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn từ 21h ngày 25/11 , vì thế mà những tiếng cười luôn rộn rã từ nơi công sở cho tới gia đình.

Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình nên có nhiều cơ hội nhận được phần thưởng, được ghi nhận để cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để cố gắng trong tương lai.

Từ 21h ngày 25/11/2022: Bồ Tác gọi tên, Thần Tài trao phước, 3 tuổi đắc phúc đắc lộc, thành công làm giàu, tiền bạc như ý, tình duyên rực rõ - Ảnh 2

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Có thể bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá vui tươi và rực rỡ trong. Bạn và người ấy vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai và cùng hỗ trợ nhau thực hiện.

Những người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng triển vọng, bạn cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với người khác giới. Cứ đà này, bạn sẽ tìm ra người tâm đầu ý hợp nhanh chóng thôi.

Tuổi Tý

Năm Nhâm Dần, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Từ 21h ngày 25/11/2022: Bồ Tác gọi tên, Thần Tài trao phước, 3 tuổi đắc phúc đắc lộc, thành công làm giàu, tiền bạc như ý, tình duyên rực rõ - Ảnh 3

Từ 21h ngày 25/11, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ 21h ngày 25/11 trở đi.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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