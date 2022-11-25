Từ 2/11 đến 5/11 âm lịch sang quý vô cùng: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, giàu to trúng lớn, tài sản tăng vọt, công danh hóa phượng, sự nghiệp hóa rồng

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 15:25

Nhũng con giáp may mắn sau sẽ nhận vô vàn phúc lộc, tài vận vượt mức khi bước vào khoảng thời gian từ 2/11 đến 5/11 âm lịch.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Từ 2/11 đến 5/11 âm lịch sang quý vô cùng: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, giàu to trúng lớn, tài sản tăng vọt, công danh hóa phượng, sự nghiệp hóa rồng - Ảnh 1

Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách nhẹ nhàng, thành thật và không quá nhiều tham vọng. Con giáp này làm việc siêng năng, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, không quá để tâm đến chuyện của người khác. Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân không mấy thuận lợi.

Từ 2/11 đến 5/11 âm lịch sang quý vô cùng: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, giàu to trúng lớn, tài sản tăng vọt, công danh hóa phượng, sự nghiệp hóa rồng - Ảnh 2

Tử vi dự báo rằng, sau những trở ngại từ đầu năm, những ngày cuối năm, đặc biệt từ 2/11 đến 5/11 âm lịch, tuổi Thân sẽ đón nhận sự khởi sắc, vận trình êm đẹp hơn.

Nếu tuổi Thân biết tận dụng tốt các cơ hội thì chuyện làm giàu không khó.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Từ 2/11 đến 5/11 âm lịch sang quý vô cùng: 3 con giáp tài lộc bùng nổ, giàu to trúng lớn, tài sản tăng vọt, công danh hóa phượng, sự nghiệp hóa rồng - Ảnh 3

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Từ 2/11 đến 5/11 âm lịch, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h ngày 25/11/2022: Ngọc Hoàng chấm tên, Thần Tài cho số, 3 con giáp trúng độc đắc lớn, tay ôm tiền tỷ, tay sắm thêm vàng, tài lộc trù phú, vạn sự hanh thông

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Tử vi cho biết nhũng con giáp này vào 17h chiều nay 25/11 có nhiều tài lộc tăng tiến, phúc khí dồi dào, co may trúng lớn đang chờ đợi.

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