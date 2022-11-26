Tam Hội trợ mệnh, 3 tuổi đón Chủ Nhật vàng nhiều may mắn, lộc đầy nhà, tiền đầy tay, hạnh phúc nở hoa, sự nghiệp tăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Mão là những người hoạt bát, thông minh, nhanh nhạy linh hoạt xử lí vấn đề và đặc biệt người này trung thực, thẳng tính và biết cảm thông cho mọi người xung quanh. Bởi vậy mà những người này đi đến đâu cũng có người mến mộ, thậm chí thầm thương trộm nhớ.

Trong đời sống như vậy thì trong công việc con giáp này cũng thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói 1 làm 10, tinh thần cầu tiến cao ngút. Bản mệnh luôn đóng góp những ý tưởng táo bạo cho tập thể giúp tập thể đi lên nhanh chóng.

Vào ngày chủ nhật 27/11, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Những tin vui kinh doanh liên tục đến với họ, đặc biệt với những giáp Mão kinh doanh online thu về đơn hàng nườm nượp, doanh số tăng mạnh, tích lũy được của cải.

Thời gian này người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà đạt tới vị trí bấy lâu mong ước, có thêm lương thưởng mà tài chính dư dả hơn nhiều phần.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, ngày chủ nhật chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Tý

Vào ngày chủ nhật 27/11, Tý được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Bản mệnh đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Tý chăm chỉ, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên của Tý tốt đẹp, chuyện yêu đường ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi Tý đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì Tý vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý mến.

Nhờ Thực Thần độ mệnh nên tài lộc may mắn. Thời gian này lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu Tý giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.