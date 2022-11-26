Sang đến 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 tuổi ngồi không cũng có tiền, giàu có nứt vách, đại lộc đổ về, vàng tràn cả két, sung túc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 06:35

Vận trình khởi sắc vào 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, những con giáp sau làm gì cũng có muôn vàn thuận lợi, hạnh phúc thăng hoa muôn phần.

Tuổi Dần

Phần lớn người tuổi Dần đều kiên định và vững vàng. Họ làm gì cũng có kế hoạch chi tiết, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.

Sang đến 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 tuổi ngồi không cũng có tiền, giàu có nứt vách, đại lộc đổ về, vàng tràn cả két, sung túc trăm bề - Ảnh 1

Vào 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận tới đời sống tình cảm đều rất thăng hoa. Thời gian này Dần có cuộc sống hạnh phúc, công việc sự nghiệp thăng tiến. Không chỉ vậy Dần còn gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp con đường sự nghiệp thăng hoa trong thời gian ngắn.

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, con đường vận mệnh của tuổi Ngọ rất tốt, phát tài phát lộc. Trời sinh tuổi Ngọ vốn ý chí hơn người, không nề khó khăn mà vững vàng bước tiến, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt nhìn đời tinh tường. 

Họ không phải là người luôn dành thời gian cho công việc, cũng không gắn mình liền với bận rộn nhưng một khi con giáp này đã muốn thì mọi việc đều trở nên dễ dàng dưới bàn tay họ. 

Sang đến 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 tuổi ngồi không cũng có tiền, giàu có nứt vách, đại lộc đổ về, vàng tràn cả két, sung túc trăm bề - Ảnh 2

Vào 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi Ngọ khi được vạn ngôi sao Cát tinh chở che mang đến may mắn ngập tràn, hứa hẹn thu nhập tăng khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt. 

Tình cảm cũng không kém phần hạnh phúc, đây là khoảng thời gian tốt đẹp để tuổi Ngọ tiến hành tổ chức hôn lễ sau quá trình tìm hiểu đã lâu. 

Người làm công ăn lương được dự báo có thể thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Có thể nói, trong thời gian tới Dần sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Hợi

 vào 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Với tuổi này, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. 

Tử vi vào 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Sang đến 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 tuổi ngồi không cũng có tiền, giàu có nứt vách, đại lộc đổ về, vàng tràn cả két, sung túc trăm bề - Ảnh 3

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn… 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 5h sáng ngày mai 26/11: 3 tuổi có đức mặc sức mà ăn, vàng dát đầy người, sung sướng như tiên, trăm sự lành vạn điều may mắn

Từ 5h sáng ngày mai 26/11: 3 tuổi có đức mặc sức mà ăn, vàng dát đầy người, sung sướng như tiên, trăm sự lành vạn điều may mắn

Tử vi cho thấy từ 5h sáng mai 26/11, những con giáp này sẽ có tài lộc tăng tiến vô cùng, may mắn đạt đến đỉnh điểm, của cải cũng thêm phần rực rỡ.

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