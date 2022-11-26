Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch: 3 tuổi bứt tốc làm giàu, làm 1 lãi 10, kinh doanh đại phát, thu bạc gom vàng, sang quý đại vượng nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 20:35

Những con giáp có lộc may mắn từ 4/11 đến 10/11 âm lịch sau sẽ hồ hởi đón chờ lộc tài, làm gì cũng nê, vạn sự như ý.

Tuổi Ngọ

Đứng đầu trong 3 con giáp may mắn từ 4/11 đến 10/11 âm lịch đó chính là tuổi Ngọ. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm từ 4/11 đến 10/11 âm lịch, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch: 3 tuổi bứt tốc làm giàu, làm 1 lãi 10, kinh doanh đại phát, thu bạc gom vàng, sang quý đại vượng nhất vùng - Ảnh 1

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên “bán hợp hỏa cục”, tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là “quan ấn tương sinh”.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sinh ra là những người thông minh, chững chạc hơn tuổi, tính tình cẩn thận từng li từng tí. Họ sống có trách nhiệm cũng như đặt chữ tín lên hàng đầu, khi nhận nhiệm vụ sẽ tập trung tinh thần, trí lực để hoàn thành xuất sắc nhất có thể. 

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch mọi khó khăn đều được quét sạch, thay vào đó là may mắn hơn người nhờ được quý nhân phù trợ, mở ra hướng đi mới cho bản thân. 

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch: 3 tuổi bứt tốc làm giàu, làm 1 lãi 10, kinh doanh đại phát, thu bạc gom vàng, sang quý đại vượng nhất vùng - Ảnh 2

Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Ngọ nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ vàng son này. 

Tuổi Dần

Phần lớn người tuổi Dần đều kiên định và vững vàng. Họ làm gì cũng có kế hoạch chi tiết, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch: 3 tuổi bứt tốc làm giàu, làm 1 lãi 10, kinh doanh đại phát, thu bạc gom vàng, sang quý đại vượng nhất vùng - Ảnh 3

Từ 4/11 đến 10/11 âm lịch, Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận tới đời sống tình cảm đều rất thăng hoa. Thời gian này Dần có cuộc sống hạnh phúc, công việc sự nghiệp thăng tiến. Không chỉ vậy Dần còn gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp con đường sự nghiệp thăng hoa trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương được dự báo có thể thăng quan tiến chức, nếu không thì sự nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Có thể nói, trong thời gian tới Dần sẽ có được tương lai rực rỡ vì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chúc mừng những con giáp may mắn sẽ có ngày chủ nhật nhiều niềm vui, làm gì cũng có sự hậu thuẫn của quý nhân nên luôn gặp thuận lợi.

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