Bước sang giữa tháng 11 âm lịch, không muốn cũng sẽ giàu, 3 tuổi Trời thương Phật độ, buôn may bán đắt, tay trái ôm vàng, tay phải gom bạc, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 19:46

Những con giáp may mắn này vào giữa tháng 11 âm lịch có muôn vàn niềm vui, đặc biệt công chuyện làm ăn kinh doanh cứ lên phơi phới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào giữa tháng 11 âm lịch. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Bước sang giữa tháng 11 âm lịch, không muốn cũng sẽ giàu, 3 tuổi Trời thương Phật độ, buôn may bán đắt, tay trái ôm vàng, tay phải gom bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 1

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Vào giữa tháng 11 âm lịch, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Hợi

Theo tử vi vào giữa tháng 11 âm lịch của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Bước sang giữa tháng 11 âm lịch, không muốn cũng sẽ giàu, 3 tuổi Trời thương Phật độ, buôn may bán đắt, tay trái ôm vàng, tay phải gom bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 2

Vào giữa tháng 11 âm lịch, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám “động chạm” đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Bước sang giữa tháng 11 âm lịch, không muốn cũng sẽ giàu, 3 tuổi Trời thương Phật độ, buôn may bán đắt, tay trái ôm vàng, tay phải gom bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 3

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến cuối năm 2022, 3 tuổi may mắn vô cùng, lắm tiền nhiều của, tài lộc hanh thông, tình duyên khởi sắc tuyệt vời

Từ giờ đến cuối năm 2022, 3 tuổi may mắn vô cùng, lắm tiền nhiều của, tài lộc hanh thông, tình duyên khởi sắc tuyệt vời

Theo tử vi dự đoán từ giờ đến cuối năm 2022, những con giáp sau như "hổ mọc thêm cánh, may mắn trợ lực làm nên đại sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi tháng 11 âm lịch tử vi tuần mới 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày 26/11 của 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông