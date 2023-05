Bước sang giữa tháng 11 âm lịch, không muốn cũng sẽ giàu, 3 tuổi Trời thương Phật độ, buôn may bán đắt, tay trái ôm vàng, tay phải gom bạc, phú quý ngập nhà

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào giữa tháng 11 âm lịch. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Vào giữa tháng 11 âm lịch, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Hợi

Theo tử vi vào giữa tháng 11 âm lịch của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Vào giữa tháng 11 âm lịch, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám “động chạm” đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

