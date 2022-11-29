Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 09:15

Tử vi cho thấy từ 12h ngày 29/11, những con giáp sau với tính cách nhân đức hiền hòa nên được ơn Trên trao phước, có lộc có duyên.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi - Ảnh 1

Từ 12h ngày 29/11, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Đồng thời, từ 12h ngày 29/11,tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuổi Dậu

Càng cố gắng bao nhiêu, người tuổi Dậu sẽ càng đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu. Nếu như đầu tuần còn có người nghi ngờ định hướng của bạn thì đến cuối tuần, tất cả đã phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Công việc của bạn cũng tiến triển rất tốt, đặc biệt là vào đầu tuần. Chính Quan sẽ mang quý nhân tới để hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời người này cũng định hướng giúp bạn bước đi tiếp theo để có thể thăng tiến cao hơn.

Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi - Ảnh 2

Chuyện lĩnh tiền lương, tiền thưởng nằm ngay trong tầm tay bạn, đặc biệt từ 12h ngày 29/11.

Người làm nghề tự do tìm được chỗ đứng cho mình, bạn không phải quá vất vả mà vẫn nhận được hợp đồng với đối tác, đảm bảo tiền lương về lâu về dài.

Còn với người trẻ tuổi, con giáp phát tài tuần này dễ nhận được sự chú ý của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, vừa đem về nguồn tiền rủng rỉnh, vừa đem về kinh nghiệm đáng quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thành tích tích cực của người tuổi Thìn trong và ngoài sự nghiệp luôn đáng ngưỡng mộ. Họ là những người có tầm nhìn toàn cầu, không chỉ có năng lực phán đoán tốt mà còn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.

Con giáp này không ngừng chứng tỏ năng lực của bản thân và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tỏa sáng, được nhiều người biết đến.

Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi - Ảnh 3

Từ 12h ngày 29/11, sự phát triển của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng tốc. Họ sẽ không còn phải chịu các áp lực căng thẳng, cuộc sống ngày càng viên mãn lạ thường.

Thời hoàng kim của người tuổi Thìn sẽ không còn quá xa, sự thăng tiến cũng cận kề.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 29/11/2022 hanh thông vô đối: 3 con giáp có THẦN TÀI nâng bước, tổ tiên dẫn đường, vạn sự như ý, tiền tài rực rỡ, giàu có rõ rệt

Tử vi thứ Ba 29/11/2022 hanh thông vô đối: 3 con giáp có THẦN TÀI nâng bước, tổ tiên dẫn đường, vạn sự như ý, tiền tài rực rỡ, giàu có rõ rệt

Bước vào thứ Ba 29/11 tuần này, những con giáp sau làm gì cũng may mắn hơn người, tài lộc hân hoan đỏ rực, đúng là một ngày tràn đầy may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 29/11/2022 tử vi ngày 29/11 của 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông