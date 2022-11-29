Từ 12h ngày 29/11/2022: Thánh Mẫu đãi kẻ hiền lương, 3 con giáp phúc đức sâu dày, tiền tài càng may, lộc ào ào vào nhà, sự nghiệp thêm hứng khởi

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Từ 12h ngày 29/11, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Đồng thời, từ 12h ngày 29/11,tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuổi Dậu

Càng cố gắng bao nhiêu, người tuổi Dậu sẽ càng đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu. Nếu như đầu tuần còn có người nghi ngờ định hướng của bạn thì đến cuối tuần, tất cả đã phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Công việc của bạn cũng tiến triển rất tốt, đặc biệt là vào đầu tuần. Chính Quan sẽ mang quý nhân tới để hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời người này cũng định hướng giúp bạn bước đi tiếp theo để có thể thăng tiến cao hơn.

Chuyện lĩnh tiền lương, tiền thưởng nằm ngay trong tầm tay bạn, đặc biệt từ 12h ngày 29/11.

Người làm nghề tự do tìm được chỗ đứng cho mình, bạn không phải quá vất vả mà vẫn nhận được hợp đồng với đối tác, đảm bảo tiền lương về lâu về dài.

Còn với người trẻ tuổi, con giáp phát tài tuần này dễ nhận được sự chú ý của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, vừa đem về nguồn tiền rủng rỉnh, vừa đem về kinh nghiệm đáng quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thành tích tích cực của người tuổi Thìn trong và ngoài sự nghiệp luôn đáng ngưỡng mộ. Họ là những người có tầm nhìn toàn cầu, không chỉ có năng lực phán đoán tốt mà còn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.

Con giáp này không ngừng chứng tỏ năng lực của bản thân và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tỏa sáng, được nhiều người biết đến.

Từ 12h ngày 29/11, sự phát triển của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng tốc. Họ sẽ không còn phải chịu các áp lực căng thẳng, cuộc sống ngày càng viên mãn lạ thường.

Thời hoàng kim của người tuổi Thìn sẽ không còn quá xa, sự thăng tiến cũng cận kề.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.