Tử vi thứ Ba 29/11/2022 hanh thông vô đối: 3 con giáp có THẦN TÀI nâng bước, tổ tiên dẫn đường, vạn sự như ý, tiền tài rực rỡ, giàu có rõ rệt

Tuổi Dần có tính cách tự do, không thích bị ràng buộc bởi tiền tài danh vọng. Con giáp này luôn chủ động, không bao giờ thích đứng im một chỗ hay sống đời vô ích. Bản mệnh có ước mơ của riêng mình và không ngừng theo đuổi chúng. Tuổi Dần có thể tập trung hết mức, không để những việc xung quanh ảnh hưởng đến mình.

Tử vi dự báo rằng, bước vào thứ Ba 29/11 con giáp này có cát tinh soi chiếu nên vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tuổi Dần đón nhận những bước ngoặt mới trong cuộc sống, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Bản mệnh chỉ cần dùng thái độ tốt, sẵn sàng tiếp thu cái mới, khắc phục những khuyết điểm của bản thân thì cơ hội thành công ngày một lớn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, từ ngày 29/11, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Bước vào thứ Ba 29/11, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt.

Bước vào thứ Ba 29/11, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp.

Không những thế, con giáp tuổi Mão còn có đào hoa gõ cửa. Họ "thu hoạch kép" cả sự nghiệp và tình duyên và ngày một tự tin hơn trong cuộc sống.

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