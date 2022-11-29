Đầu tuần khởi lộc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp từ đầu tuần đã may mắn rực rỡ, toàn gia phát tài, kinh doanh lãi đậm, tiền đổ túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 07:40

Tuần này là khởi đầu thịnh vượng, hưng phát của 3 con giáp may mắn, từ đầu tuần đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiền bạc dư giả.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên. 

Đầu tuần khởi lộc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp từ đầu tuần đã may mắn rực rỡ, toàn gia phát tài, kinh doanh lãi đậm, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 1

Tuần này, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài. Không những thế, xung quanh người tuổi Thìn còn có quý nhân.

Vì vậy, nếu họ gặp phải những rắc rối thì sẽ dễ dàng giải quyết. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Tuổi Mão

Trong tuần này, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Đầu tuần khởi lộc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp từ đầu tuần đã may mắn rực rỡ, toàn gia phát tài, kinh doanh lãi đậm, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 2

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Tuất

Đây là một tuần vô cùng may mắn cho tuổi Tuất khi công việc tiến triển tốt đẹp. Những khó khăn và vướng mắc dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Vấn đề tài chính sẽ làm tuổi Tuất hài lòng. Đặc biệt đến cuối tuần, bản mệnh còn hái ra vô số tiền bạc nếu nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội, thúc đẩy tiềm năng phát triển, gia tăng thu nhập của mình.

Tài tinh xuất hiện báo hiệu các nguồn thu phụ gia tăng, nghề tay trái mang lại nhiều tiền bạc cho bản mệnh, giúp cuộc sống của con giáp này dễ thở hơn khi không bị bó buộc vào nguồn thu chính.

Đầu tuần khởi lộc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp từ đầu tuần đã may mắn rực rỡ, toàn gia phát tài, kinh doanh lãi đậm, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 3

Người làm nghề kinh doanh buôn bán, nếu biết tận dụng thời cơ sẽ có cơ may phát tài khá lớn. Nếu có nguồn vốn dư thừa, bản mệnh có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào một lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tài lộc cho mình.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có thể đón tin vui về đường công danh sự nghiệp cá nhân. Với những thành tựu đã gặt hái được, cộng với thái độ làm việc chỉn chu và nghiêm túc, bạn có thể sẽ được cấp trên xem xét điều chỉnh chức vụ và mức lương thưởng phù hợp, quý nhân đề bạt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước vào thứ Ba 29/11 tuần này, những con giáp sau làm gì cũng may mắn hơn người, tài lộc hân hoan đỏ rực, đúng là một ngày tràn đầy may mắn.

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