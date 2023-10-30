Cuối tháng 10 bùng nổ vận may, đầu tháng 11 tiền tài tìm đến, 3 con giáp lộc lá tưng bừng, bản mệnh phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 18:56

Vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, 3 con giáp này sẽ chính thức đổi đời, cuộc sống cực kỳ sung túc và may mắn. Hãy tận hưởng nốt những ngày cuối cùng nghèo khổ đi nhé!

Tuổi Hợi

Cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, người tuổi Hợi thấy điểm sáng nhất là phương diện tình cảm. Gia đạo an yên, gia đình hòa hợp, hỷ sự liên miên như cưới hỏi, sinh thêm con cái… Thời gian này mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan.

Tài vận khởi sắc trông thấy nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm. Nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện.

Cuối tháng 10 bùng nổ vận may, đầu tháng 11 tiền tài tìm đến, 3 con giáp lộc lá tưng bừng, bản mệnh phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão được lòng thiên hạ. Đây cũng chính là nguyên do vì sao họ thường được bề trên nuông chiều, quý nhân hỗ trợ hết lòng. Nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Vậy nên, hiện tại dù cơ cực, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Lúc này, tiền xài thả ga, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Cuối tháng 10 bùng nổ vận may, đầu tháng 11 tiền tài tìm đến, 3 con giáp lộc lá tưng bừng, bản mệnh phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sẽ “phất” vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Quả chỉ ngọt khi bạn đổ mồ hôi, vì vậy, đừng thấy khó khăn, vất vả mà thoái chí, lùi bước. Thành công của bạn sẽ được đánh giá thông qua công sức mà bạn bỏ ra. Bạn không nên đầu tư mạo hiểm.

Hãy dành một khoản đầu tư vừa phải, ít rủi ro và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, lợi nhuận sẽ vượt nhiều so với kỳ vọng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận khi có ai đó hỏi vay tiền. Về tình cảm, dù đầu tắt mặt tối với công việc nhưng bạn luôn tạo ra sức hút mê người đối với người khác giới. Tình cảm của bạn cũng vì vậy mà tốt đẹp hơn.

Cuối tháng 10 bùng nổ vận may, đầu tháng 11 tiền tài tìm đến, 3 con giáp lộc lá tưng bừng, bản mệnh phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

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Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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