Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 08:55

Theo tử vi có viết, trong tháng 9 âm lịch là thời điểm phát tài phát lộc của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Thìn

Vận may của người tuổi Thìn rất vượng trong tháng 9 âm lịch. Theo đó, họ sẽ liên tục gặp chuyện tốt lành, hào quang sáng chói. Vốn là những người thông minh, tài năng nên chỉ cần một chút cố gắng nữa người tuổi Thìn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, từ thời gian này, vận may của họ bùng nổ bất ngờ. Những xui rủi cũng tự chấm dứt, vận đỏ lại kéo về. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là 1 trong 3 con giáp có thể nhận được lộc trời.

Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua, tuổi Dần đã có khoảng thời gian khó khăn nhất tuy nhiên vượt qua giai đoạn này, trong tháng 9 âm lịch, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục. Những người làm về kinh doanh hầu như đầu tư vào dự án nào cũng có lãi, những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại nguồn thu nhập cao bất ngờ.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần nên tin vào trực giác của họ vì rất có thể nó sẽ giúp họ nhận được những khoản lộc trời cho mà chưa bao giờ họ dám mơ tới. Duy chỉ có một điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà.

Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi càng nhận được nhiều lộc trời với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Tử vi dự đoán, họ được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Tuổi Mùi vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đặc biệt, may mắn này có thể kéo dài đến tận đầu năm sau và giúp họ tích cóp được không ít của cải, tiền bạc. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng nên cân nhắc việc kiếm được nhanh, tiêu cũng chóng nên lời khuyên là Mùi nên biết phân chia nguồn tiền để chi tiêu cho hợp lý. 

Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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