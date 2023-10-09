Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 10:55

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp may mắn trong 10 ngày tới. Con giáp này hiền lành, chân thành nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn được giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Cấp trên cũng bắt đầu nhận ra công sức, tài năng của bạn nên đánh giá cao năng lực.

Cũng trong thời gian này, bạn có cơ hội nâng cao năng lực của mình. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội học hỏi thêm, đừng lười biếng mà đánh mất công việc tốt. Những vụ đầu tư làm ăn của bạn cũng thu hoạch được nhiều thành quả tốt. 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, sự nhiệt tình và đáng tin cậy của Mùi sẽ dễ thu hút sự chú ý của cấp trên.

Đúng 10 ngày tới, tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h ngày mai (thứ Ba 26/9/2023), 3 con giáp 'lọt mắt xanh' Thần Tài, xui xẻo tự động quay đi, tiền tài thông thuận, vàng bạc chất đầy

Đúng 12h ngày mai (thứ Ba 26/9/2023), 3 con giáp 'lọt mắt xanh' Thần Tài, xui xẻo tự động quay đi, tiền tài thông thuận, vàng bạc chất đầy

Tử vi có nói, đúng 12h ngày mai (26/9/2023), tài lộc chuyển mình đổ về ào ào, 3 con giáp sẽ bội thu tiền bạc, không những vậy còn may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tích trữ được của cải.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 9/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở