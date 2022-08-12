Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông. Tử vi phương Đông cho biết đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này bắt tay thực hiện các dự án đã ấp ủ từ sớm. Ngũ hành tương sinh cho biết với nguồn năng lượng dồi dào, con giáp này sẽ sớm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

May mắn hơn là con giáp này có một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

May mắn hơn là con giáp này có một ngày nhân duyên hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 13/8/2022 ngày mai, tam hợp phù trợ nên tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, con giáp này cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là con giáp này đã biết cách phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày mai. Con giáp này có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, con giáp này cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mai Thứ Bảy 13/08/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Hợi hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Hợi trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Hợi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Hợi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo