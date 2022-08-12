Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 21:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 13/8, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc dư dôi, đào hoa vượng sắc, gia đạo tràn ngập hỷ sự.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông. Tử vi phương Đông cho biết đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này bắt tay thực hiện các dự án đã ấp ủ từ sớm. Ngũ hành tương sinh cho biết với nguồn năng lượng dồi dào, con giáp này sẽ sớm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Thu nhập ổn định và vững vàng đem lại cho người tuổi này cuộc sống sung túc hơn.

May mắn hơn là con giáp này có một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm - Ảnh 1
May mắn hơn là con giáp này có một ngày nhân duyên hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 13/8/2022 ngày mai, tam hợp phù trợ nên tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, con giáp này cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là con giáp này đã biết cách phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày mai. Con giáp này có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, con giáp này cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mai Thứ Bảy 13/08/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Hợi hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Hợi trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Hợi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Hợi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng