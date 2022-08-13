Cuối ngày hôm nay 13/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận lời nói, tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất an, đường tình nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 11:50

Cuối ngày hôm nay 13/8, 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, ngày có nhiều chuyện buồn, đường tình trắc trở, gia đạo bất an.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 13/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Con giáp này chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp tác với người khác vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình.

Ngoài ra, tuổi Thìn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh hợp tác với con giáp này, dù bản mệnh có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Đừng vô tình tách mình ra khỏi tập thể như vậy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn. Bạn luôn tìm cách im lặng mỗi khi có hiểu lầm, bất hòa xảy ra nhưng bạn lại không biết rằng chỉ có nói chuyện thẳng thắn với nhau mới giúp cho mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại. 

Cuối ngày hôm nay 13/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận lời nói, tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất an, đường tình nhiều trắc trở - Ảnh 1
 Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/8/2022 hôm nay, tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần gặp phải những điều không như ý. Trong sự nghiệp, con giáp này chớ vội cảm thấy chán nản và thất vọng khi nhiều chuyện bỗng gặp trục trặc bất ngờ.

Để giảm bớt những tác động xấu, tuổi Sửu cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho con giáp này, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Cuối ngày hôm nay 13/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận lời nói, tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất an, đường tình nhiều trắc trở - Ảnh 2
Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/8/2022 hôm nay, tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, con giáp này hãy hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh thất thoát. Cho dù con giáp này có sốt sắng làm giàu đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm xúc của riêng mình, bởi như vậy là ích kỷ. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa.

Cuối ngày hôm nay 13/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận lời nói, tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân quấy phá, gia đạo bất an, đường tình nhiều trắc trở - Ảnh 3
Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm

Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 13/8, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc dư dôi, đào hoa vượng sắc, gia đạo tràn ngập hỷ sự.

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