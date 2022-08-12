Qua đêm nay 12/8, Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này sự nghiệp lên như 'diều gặp gió', vạn sự hanh thông, thuận lợi đủ đường, 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, nửa đời sau chỉ toàn nhung lụa vinh hoa

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra như ý, hanh thông đủ đường. Chính Ấn xuất hiện giúp con giáp này có được những ý tưởng tuyệt vời, táo bạo trong quá trình làm việc. Song, việc đưa ra những ý tưởng cần phải phù hợp với thực tế thì mới được cấp trên chấp nhận.

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để “chiến tranh lạnh” quá lâu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc xán lạn. Do có công việc chính tốt đẹp mà nguồn thu nhập của người tuổi này khá rủng rỉnh, từ đó nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình.

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày thứ 7 và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến chẳng còn xa nữa.

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra dễ dàng thuận lợi. Người tuổi Mão chỉ cần duy trì tốt phong độ cũng như tinh thần hiện tại thì sẽ sớm hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hãy chăm chỉ đọc sách và bồi dưỡng thêm kinh nghiệm để tương lai xán lạn hơn.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Chính Quan đem tới cho những người này khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của con giáp này sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bản mệnh đã cảm thấy thoải mái, thư giãn ngay.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo