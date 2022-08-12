Đúng 18h08p hôm nay 12/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc lên hương, cát khí vây quanh, tài chính được cải thiện, đường tình thêm hòa hợp

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 12/8/2022 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Tuất thêm phần thuận lợi. Thế nhưng hãy cứ từ tốn, nếu cứ hấp tấp thì sẽ sớm cảm thấy hối hận. Hãy bình tâm để suy nghĩ về những ảnh hưởng của việc mình đang làm tới tương lai, từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho hợp lý hơn.

Vận trình tình cảm khả quan hơn trước. Nhờ có sự chủ động, cá tính mạnh mà người tuổi này có thể tìm được cơ hội yêu đương tốt lành. Những người đã lập gia đình đừng lúc nào cũng nặng nhẹ, hơn thua từng chút một để hóa giải mọi mâu thuẫn.

Mão Tuất lục hợp mang lại sự hòa hợp với mọi người đó có thể là người thân hoặc một người bạn mới quen. Tình cảm tốt đẹp cũng phần nào giúp con giáp này giải tỏa được những căng thẳng trước đây, con giáp này tin rằng mình đang được mọi người yêu mến hơn.

Mão Tuất lục hợp mang lại sự hòa hợp với mọi người đó có thể là người thân hoặc một người bạn mới quen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Thứ Sáu 12/08/2022, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Mùi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Mùi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Trong ngày mới này, cục diện tam hợp mang lại tình cảm hòa hợp. Người có đôi nhận được sự quan tâm, che chở từ một nửa của mình. Người độc thân cũng có cơ hội tìm được một người thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ và hứa hẹn tình cảm này có thể lớn dần thành tình yêu trong tương lai.

Trong ngày mới này, cục diện tam hợp mang lại tình cảm hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tuổi Thân làm việc kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng nên khó nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt. Đây là lúc để con giáp này chứng tỏ năng lực cá nhân, đồng thời tạo ấn tượng trong mắt những người xung quanh.

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để tuổi Thân có thể tập trung cải thiện tình hình tài chính bằng việc làm thêm. Đừng ngại khó ngại khổ vì chỉ cần vượt qua vùng an toàn hiện tại, chăm chỉ lao động hơn con giáp này sẽ vừa có tiền vừa tránh được việc lãng phí thời gian.

Vận trình tình cảm ngọt ngào lãng mạn. Tình yêu thăng hoa đem tới cho con giáp này khá nhiều cảm xúc tích cực. Người tuổi Thân cần học cách lắng nghe.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo