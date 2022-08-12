Đúng giờ Tý hôm nay 12/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, hợp đồng rốt ráo, tài lộc tá lả, thu nhập khả quan, bản mệnh ngồi trên đống vàng, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tiếp nối tử vi ngày 11/8/2022, Tam Hội xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều cơ hội quý giá nhưng dường như bạn đang có chút chần chừ nên rất dễ bỏ lỡ đáng tiếc. Không phải ngày nào cũng là ngày may mắn của bạn, vậy nên một khi thời cơ xuất hiện, bản mệnh hãy tận dụng lợi thế của mình.

Vận trình tình cảm hạnh phúc êm ấm. Cục diện Tam Hợp che chở dự đoán đây sẽ là khoảng thời gian thực sự thă ng hoa. Người độc thân chỉ cần mở lòng, chân thành thì sẽ sớm gặp được một nửa tâm đầu ý hợp.

Cũng trong ngày này, người tuổi này làm kinh doanh có thể phát tài ngoài ý muốn. Nhờ có Thực Thần phù trợ, con đường làm ăn của bạn có nhiều bước phát triển khởi sắc. Hãy lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn.

Cũng trong ngày này, người tuổi này làm kinh doanh có thể phát tài ngoài ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ 6 này, người tuổi Tị được Thiên Tài trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông rộng mở, chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh phải tốn khá nhiều thời gian để bận rộn với chuyện kiếm tiền nên có thể bỏ bê gia đình.

Công việc của tuổi Tị trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Sự tự tin cao độ và khả năng dẫn dắt tốt giúp người tuổi này nhanh chóng đứng vững ở vị trí lãnh đạo. Tử vi chỉ khuyên bản mệnh đừng quá toan tính mà hãy làm việc bằng tất cả tâm huyết, thái độ cầu toàn.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tỵ có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Công việc của tuổi Tị trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không có trắc trở. Khả năng sáng tạo, tinh thần làm việc hăng say và chủ động là những yếu tố quan trọng giúp con giáp này có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại. Dường như không có điều gì có thể làm khó được bản mệnh khi tuổi Thân đã quyết tâm.

Được Chính Tài nâng đỡ, tài vận của người tuổi Ngọ trong hôm nay khá ổn định, hầu như không có bất cứ gánh nặng tài chính nào ở thời điểm này. Dù thu nhập vẫn đều đều như hàng tháng, nhưng bản mệnh khéo vun vén chi tiêu, lại biết tiết kiệm hợp lý nên cũng có được một khoản để phòng trừ những lúc khó khăn, kịp ứng phó với tình huống bất ngờ nảy sinh.

May mắn hơn là Tuổi Ngọ đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Được Chính Tài nâng đỡ, tài vận của người tuổi Ngọ trong hôm nay khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo